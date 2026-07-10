“อนุทิน” ชี้ สิทธิ “แม้ว” ควง “ปู-อิ๊งค์” เดินสายพบผู้นำอาเซียน เมินมองมุมการเมือง ย้อนสื่อสงสัยทำไม

นายกฯ ไม่สงสัย “ทักษิณ” เดินสายพบผู้นำอาเซียน พร้อม “ปู-อิ๊งค์” บอกไปไหนก็มีสิทธิไป เรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวรัฐบาล ย้อนสื่อทำไมต้องสงสัย ไม่ได้มองมุมการเมือง
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.15 น. ที่โรงแรมเดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเทล แอร์พอร์ต จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์กรณีปรากฏภาพ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินสายไปพบผู้นำประเทศอาเซียน ว่า เป็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียก็เห็นอยู่ ท่านมีอิสระที่จะไปไหนได้อยู่แล้ว ทำไมผู้สื่อข่าวสงสัยเรื่องอะไร เมื่อถามว่า มองการเดินทางไปทั้ง มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีนัยอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ตนเคยคุยกับท่านมาในอดีต ท่านบอกเป็นเพื่อนสนิทกับผู้นำ ถ้าจำได้ สมัยท่านกลับมาเมืองไทยใหม่ๆ ก่อนที่นายปราโบโว ซูบียันโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย จะรับตำแหน่ง ก็บินมาเยี่ยมท่านที่กรุงเทพฯ วันนี้ท่านก็จะไปพบปะใครที่ไหนท่านเป็นผู้นำประเทศมาในอดีต ท่านก็สามารถไปพบใครก็ได้ ท่านไปในเรื่องส่วนตัวของท่าน ไม่ได้ไปในฐานะรัฐบาล
เมื่อถามว่า แต่ปรากฏภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ถือเป็นการรวมตัวอดีตนายกฯ ของตระกูลชินวัตร ทั้ง 3 คน มีนัยอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนหนึ่งเป็นน้องสาวท่าน อีกคนเป็นลูกสาวท่าน เป็นเรื่องภายในครอบครัว ผู้สื่อข่าวไม่เห็นต้องไปสงสัยอะไรเลย พวกตนก็ไม่เห็นมีใครสงสัยสักคน ทำไมผู้สื่อข่าวต้องสงสัยท่านจะไปไหนก็มีอิสระที่จะไปในทุกที่เหมือนคนทั่วไป
เมื่อถามว่า มองการเดินสายช่วงนี้เป็นการวัดพลังการเมืองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็ถามอย่างนี้” เมื่อถามย้ำว่า ไม่ได้มองในมุมการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้มองครับ ทั้งสามท่านก็ไปด้วยความเป็นมิตรกันของผู้นำทุกประเทศที่ท่านไป