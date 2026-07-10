“อนุทิน” ย้ำ ปัญหาชายแดนใต้ สองฝ่ายต้องเร่งเจรจา ลั่นพื้นที่อ่อนไหว อย่าให้มีสิ่งผิดกฎหมาย

นายกฯ ย้ำ ปัญหาชายแดนใต้ สองฝ่ายต้องเร่งเจรจา ชี้ พื้นที่อ่อนไหว อย่าให้มีสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องกลุ่มที่เคลื่อนไหว คุยกันระหว่างคนทำงาน
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่โรงแรมเดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเทล แอร์พอร์ต จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเยือนประเทศมาเลเซีย มีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนี้ สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ ว่า ต้องเร่งเจรจาด้วยกันทั้งสองฝ่าย ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้เน้นย้ําฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง จะต้องบูรณาการทํางานร่วมกัน และจะต้องแชร์ข้อมูลกัน คํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของผู้คน และให้เกียรติพี่น้องประชาชนรวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ อย่าให้มียาเสพติดหรือของแปลกปลอม ของเถื่อน อาวุธเถื่อน การค้ามนุษย์อะไรต่าง ๆ ต้องไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาความอ่อนไหวอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า การพูดคุยกับผู้นํามาเลเซีย มีการพูดถึงกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่างๆ หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรามีคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน พูดคุยในรายละเอียด ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันระหว่างคนทํางานเท่านั้น