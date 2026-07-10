“อนุทิน” ชี้ พ.ร.ก.กู้เงินลุยเต็มที่ไม่ได้เหตุมี กก.กลั่นกรอง ปัดมีโครงการรถขยะอีวี โวเชี่ยวชาญสเปกไม่มีล็อก

นายกฯ บอกหลัง พ.ร.ก.กู้เงิน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้ เหตุมีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน ครม. อนุมัติ ยันไม่มีโครงการรถเก็บขยะอีวี โวเชี่ยวชาญด้านสเปก ไม่มีใครมาล็อก
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.10 น. ที่โรงแรมเดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเทล แอร์พอร์ต จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่า พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เราสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่แล้วใช่หรือไม่ว่า ยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้ เพราะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการต่างๆ ก่อน ซึ่งส่วนนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง มีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ข้าราชการผู้ใหญ่ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเท่านั้นถึงจะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองขั้นนี้ไปได้
เมื่อถามว่า เมื่อไม่ขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลมั่นใจว่าเงินกู้ก้อนนี้ สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน รวมถึงทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี หัวเราะ และกล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ถ้าเราสามารถใช้เงินกู้ก้อนนี้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีผลต่อการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจไทยในระดับนึง
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการของกระทรวงมหาดไทย มีการล็อกสเปกใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า โครงการอะไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวกับรถเก็บขยะอีวี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่มีเลย ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีโครงการของใคร ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน สามารถเขียนมาได้หมด แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรอง ส่วนการอนุมัติให้ใช้งบนี้ ก็ยังเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่ดี ซึ่งเรื่องนี้ไม่ง่าย อย่าไปหวังและอย่าไปฟังอะไร แล้วนำไปสรุปง่ายๆ
“ส่วนคนที่อยากจะทำอะไร ชิงเงินมาก่อนแบบสมัยก่อน มีการไปล็อกสเปก วันนี้คนถนัดล็อกสเปกคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมาล็อกอะไรได้ สมัยก่อนผมอยู่ภาคเอกชนโดนล็อกสเปกจนเบื่อ ผมอ่านสเปกทีเดียวก็เข้าใจหมด และผมเป็นคนที่คลายสเปก” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามกระแสข่าวตัดงบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนมาประชุมใช้เวลาชั่วโมงกว่า และเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งไม่ใช่แค่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่รวมถึง4 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกปี ซึ่งหากตัดงบแล้วจะมาประชุมทำไม ใครเป็นผู้ใช้งบประมาณ คนที่กำหนดว่าหน่วยงานไหนคือผู้ใช้งบประมาณ หรือผู้รับงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาล เป็นเรื่องของรัฐบาลที่เป็นผู้กำหนด ยิ่งเป็นงบกลางคุณจะมากำหนดนายกรัฐมนตรีได้อย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดว่า งบกลางจะให้ไปใช้ตรงไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใครจะเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณ นี่เป็นอำนาจของหัวหน้ารัฐบาล