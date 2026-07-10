“ศุภชัย” เผย สภาเตรียมเปิดวิสามัญถก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ปลายเดือนนี้ พร้อมนัด กมธ.ถกติดตามแนวทางใช้เงินกู้
วันนี้ (10 ก.ค.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะ กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท จะเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งหลังจากสภาอนุมัติแล้ว ในฐานะประธาน กมธ.ติดตามการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน จะนัดประชุม กมธ.เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้เงินกู้ต่อไป