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‘ปศุสัตว์ OK’ ครบ 10 ปี กรมปศุสัตว์ผนึกหอการค้า-เอกชนสร้างความมั่นใจ ‘ปศุสัตว์ไทยปลอดภัย ไม่แพง’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมปศุสัตว์ผนึก 'หอการค้าไทย-เอกชน' ยกระดับมาตรฐานเครื่องหมายปศุสัตว์ OK  มุ่งสร้างร้านต้นแบบคุณภาพดี ตรวจสอบย้อนกลับได้ เสริมความมั่นใจผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยทุกคำ-ไม่แพง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2569 นส.พ. อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอ็นเซอร์ลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านปศุสัตว์ OK ตัวอย่างของผู้ประกอบการในท้องถิ่น ที่ตลาดสยามคู่สร้าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมี นส.พ.ธวัฒน์ ปิ่นแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานจริงผ่าน "คนจริง สถานที่จริง" ของร้านค้าที่ยกระดับสู่ร้านต้นแบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วมโครงการ

นส.พ. อัจฉบุณณ์ เปิดเผยว่า โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ครบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 โดยกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งในอดีตพบว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่จำหน่ายโดยทั่วไปไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาขยะ น้ำเสีย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์พาหะ ส่งผลให้เนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคและอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ และคำนึงถึงการจัดหาแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

"ความร่วมมือกับหอการค้าไทย และ CPFGS”  เป็นการผสานจุดแข็งระหว่างภาครัฐที่กำหนดมาตรฐาน และกำกับดูแล กับภาคเอกชนที่มีเครือข่ายกว้างขวางและมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด"

ซึ่งในระยะต่อไป กรมฯ มุ่งหวังจะเพิ่มความเข้มข้นในคัดสรรร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มการรับรู้ตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ และนำเทคโนโลยีอย่าง Google Maps มาใช้เพื่อให้ประชาชนค้นหาร้านค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นางน้ำทิพย์ ภักดีแสน เจ้าของร้าน “เจ๊กุ้ง” ในฐานะร้านปศุสัตว์ OK ต้นแบบ กล่าวว่า การมีมาตรฐานที่ดีทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ยอดขายเติบโต และทำให้การบริหารจัดการร้านง่ายขึ้น 

“จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ร้านได้รับคำแนะนำจาก CPFGS ที่ต้องการให้ร้านมีความแตกต่างและน่าเชื่อถือมากขึ้น จากเดิมที่เคยมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บสินค้าและการควบคุมอุณหภูมิ หลังได้รับการรับรองพบว่ามีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นและลูกค้าใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า”

"สิ่งที่อยากจะฝากคือ อยากให้ร้านค้าอื่นเข้าร่วมโครงการ เพราะไม่ได้ยากอย่างที่คิด นอกจากจะได้ความรู้และมาตรฐานแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้จริง" 

นายวิน ปิ่นศิโรดม ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ โกลโบล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ระบุว่า CPFGS ทำหน้าที่เป็น "พี่เลี้ยง" (Coaching) ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ร้านค้าผ่านมาตรฐาน  โดยเข้าไปช่วยสำรวจร้าน วิเคราะห์จุดอ่อน วางแผนปรับปรุง และให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย การจัดเก็บสินค้า และการจัดเก็บเอกสาร 

 "ร้านเจ๊กุ้งเป็นต้นแบบที่มีการปรับตัวที่รวดเร็วและรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย เป้าหมายต่อไปคือการขยายเครือข่ายร้านต้นแบบและสร้าง Mentor ทั่วประเทศ"

นายพรชัย เอี่ยมสงวนจิตต์ รองประธานคณะธุรกิจปศุสัตว์ฯ หอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า ร้านปศุสัตว์ OK ที่ได้มาตรฐาน คือรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการนี้มีส่วนช่วยยกระดับ SME และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรง เชื่อมโยงทั้งระบบ โดยผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ โดยหอการค้าไทย จะทำหน้าที่ช่วยผลักดันผ่านเครือข่ายจังหวัด การประชาสัมพันธ์ และการจับคู่ธุรกิจ 
"มาตรฐานไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ" 

ทั้งนี้ โครงการปศุสัตว์ OK เกิดขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิต อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ รับซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ไปจำหน่าย รวมถึงนำหลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีไปใช้ในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการผลิต 

โดยมีหลักเกณฑ์การรับรองผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 
1. เนื้อสัตว์ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) 
2. เนื้อสัตว์ต้องผ่านกระบวนการเชือดชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
3. มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดและถูกสุขลักษณะ  
4. มีเอกสารหลักฐานหรือระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้

ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมรับการรับรองแล้ว จำนวน 6,776 ร้าน กระจายไปในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ  โดยร้านปศุสัตว์ OK ที่ทาง CPFGS เข้าไปส่งเสริม และให้คำแนะนำเข้าร่วมโครงการสำเร็จมีจำนวน 1,230 ร้าน และในปี 2569 มีแผนจะเพิ่มเป็น 1,950 ร้าน

นส.พ.ธวัฒน์ ปิ่นแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน "ปศุสัตว์ OK" แล้วจำนวนมาก แบ่งเป็น ด้านเนื้อสัตว์: จำนวน 219 แห่ง และด้านไข่สด: จำนวน 148 แห่ง

การบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ทางสำนักงานปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ หอการค้า และบริษัท CPF ในการสนับสนุนและช่วยให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานสินค้าอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในปีปัจจุบันได้มีการจัด อบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 120 แห่ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกปีและขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดในอนาคต

เป้าหมายหลักเพื่อผู้บริโภค โครงการ "ปศุสัตว์ OK" ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่จะยังคงลงพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคเนื้อสัตว์และไข่ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ร่วมคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวธัญพร วรรณเจริญ นายสัตวแพทย์ และ
นางสาวศุภจี มณีรัตน์ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์  นายอดิศร เดชอัครราช รองประธานคณะธุรกิจปศุสัตว์ฯ (ไก่ไข่, โคนม) หอการค้าไทย นางณัฐกานต์ พันธ์ชัย รองประธานคณะธุรกิจปศุสัตว์ฯ (แพะ) และนายณัฐวิทย์ พิมพ์พัทเลิศ และนายพบยศ ฉัตรจารุวิมล ผู้ช่วยผู้จัดการภาค CPFGS






‘ปศุสัตว์ OK’ ครบ 10 ปี กรมปศุสัตว์ผนึกหอการค้า-เอกชนสร้างความมั่นใจ ‘ปศุสัตว์ไทยปลอดภัย ไม่แพง’
‘ปศุสัตว์ OK’ ครบ 10 ปี กรมปศุสัตว์ผนึกหอการค้า-เอกชนสร้างความมั่นใจ ‘ปศุสัตว์ไทยปลอดภัย ไม่แพง’
‘ปศุสัตว์ OK’ ครบ 10 ปี กรมปศุสัตว์ผนึกหอการค้า-เอกชนสร้างความมั่นใจ ‘ปศุสัตว์ไทยปลอดภัย ไม่แพง’
‘ปศุสัตว์ OK’ ครบ 10 ปี กรมปศุสัตว์ผนึกหอการค้า-เอกชนสร้างความมั่นใจ ‘ปศุสัตว์ไทยปลอดภัย ไม่แพง’