“นายกแป้น” พ้อของบไปถูกตัดได้แค่เรือยาง-สิบล้อ โต้เหลืองบ 200 ล.บอกตอนนี้เหลือแค่ 42 ล.

“ณรงค์พร” พ้อของบไปถูกตัด ได้แค่เรือยาง-รถสิบล้อ โต้เหลืองบ 200 ล้าน บอกใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ 42 ล้าน แต่ยันทำตามหน้าที่เต็มที่
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่จังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี 70 แก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ว่า งบถูกตัดหมด ส่วนเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นสมัยของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ไม่ใช่ยุคของตน ซึ่งที่เราขอไปได้เพียงเรือยาง 4 ลำ รถสิบล้อ 3 คัน และถนน 1 สาย ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ ต้องเข้ากรรมาธิการงบฯ ในปีหน้าอีก ส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีเราก็ขอไป เพราะต้องใช้ แต่เขาตัดหมดแล้ว จึงได้เรือยางแค่มา 4 ลำ
เมื่อถามว่า การซื้อเจ็ตสกีมีราคา 8 ล้าน ตามที่ข่าวออกมาหรือไม่ นายณรงค์พร กล่าวว่า ไม่รู้ เราประมูล e-bidding เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่เขาตัดไปแล้ว เสนอไปเขาก็ตัด เหลือแค่เรือยาง 4 ลำ เมื่อถามว่า วันนี้ที่จะได้เจอนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ นายณรงค์พร กล่าวว่า ไม่ได้คุย ตนแค่มาต้อนรับตามปกติ เมื่อถามต่อว่า ของบประมาณไปแล้วแต่ถูกตัดจะทำเสียกำลังใจหรือไม่ นายณรงค์พร กล่าวว่า ไม่เป็นไร ก็แล้วแต่เขาให้อะไรก็เอา เราก็มาบริหารจัดการเพิ่มเติม
เมื่อถามว่า กรณีที่รัฐบาลบอกว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ เหลืองบ 200 ล้านบาท นายณรงค์พร ตอบกลับว่า เหลือ 42 ล้านบาทเอง สามารถดูได้ เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่ง 2-3 เดือนที่แล้ว 200 ล้านบาท เราใช้ซ่อมโรงเรียนและถนน รวมถึงซ่อมอนามัยเพราะจมน้ำหมด และยังรวมถึงการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพราะเทศบาลจมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการลอกคูคลอง ซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า 200 ล้าน เมื่อสองเดือนที่แล้ว ก็เลยเหลือ 42 ล้าน ฉะนั้น สามารถไปดูได้
เมื่อถามว่า ประเมินสถานการณ์อุทกภัยปีนี้ว่าอย่างไร นายณรงค์พร กล่าวว่า ก็ทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่ เมื่อถามย้ำว่า ส่วนของที่ได้มาจะเพียงพอต่อการรับมือหรือไม่ นายณรงค์พร กล่าวว่า ปีหน้าก็ไม่รู้จะมาหรือไม่ เพราะงบประมาณนี้เป็นของปี 70 และยังต้องผ่านกรรมาธิการอีก ประชุมอีก 3-4 รอบ สำหรับความคืบหน้าในการขุดลอกคูคลองในขณะนี้ ได้ 200 กว่ากิโลแล้ว