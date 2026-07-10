“อนุทิน” ยันซ่อมคันคลองระบายน้ำ ร.1 หาดใหญ่ทันก่อนน้ำมา ไม่เกี่ยวการเมืองอดงบกลาง 99 ล.พื้นที่ ไร้ สส.ภท.

นายกฯ ลงพื้นที่สงขลา มั่นใจซ่อมคันคลองระบายน้ำ ร.1 หาดใหญ่ ทันก่อนน้ำมา เตรียมการไว้หมด ป้องกันความเสียหาย อ้างงบกลาง 99 ล.พื้นที่ไร้ สส.ภท.อด ไม่เกี่ยวการเมือง โยนส่วนราชการ
วันนี้ (10 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำ ร.1 (คลอง ร.1) ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย โดยมีรัฐมนตรีร่วมคณะ อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี แกนนำพรรคภูมิใจไทย เมื่อมาถึงนายกฯรับฟังสรุปการจัดการน้ำในพื้นที่ และได้เดินไปดูจุดที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะ พร้อมสอบถามถึงการซ่อมแซมและกำชับให้เร่งดำเนินการ
จากนั้น นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์กรณีการซ่อมแซม คลอง ร.1 ที่เสียหาย จะทันระยะเลาน้ำหลากหรือไม่ กล่าวว่า ซ่อมแซมต้องทันน้ำที่จะมาในปีนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ก็ยืนยันว่า ทัน ตอนนี้กรมชลประทานเตรียมการแก้ไขไว้แล้ว วันนี้จึงมาดูพื้นที่จริงเพราะต้องดูงบประมาณกรมชลประทานของบมาเป็นงบกลางเราก็ต้องเร่ง โดยงบกลางจะต้องอนุมัติให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้
เมื่อถามว่า อยากให้นายกฯ เน้นย้ำว่า ในพื้นที่ภาคใต้จะปลอดภัย นายอนุทิน เน้นย้ำว่า การเตรียมการป้องกันลดความเสียหาย เราเตรียมการไว้หมด
เมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามงบกลางจำนวน 99 ล้านบาท ในพื้นที่ที่ไม่มี สส. พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้รับการจัดงบดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า คิดแต่เรื่องการเมือง ตรงนี้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ ของรัฐบาล ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง ไม่มีพรรคไหนทั้งนั้น มีแต่ประชาชน