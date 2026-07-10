คกก.สรรหายังไม่เคาะปม “หมอสรณ” ขัดคุณสมบัติประธาน กสทช. หรือไม่ รอลุ้นสรุปอีก 30 วัน

ยังไร้ข้อสรุปลุ้นอีก 30 วัน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ยังไม่เคาะปม “หมอสรณ” ขัดคุณสมบัติประธาน กสทช. หรือไม่ เหตุประเด็นซับซ้อนหลายอย่างที่ต้องพิจารณา
วันนี้ (10 ก.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุมกรณีคำร้องเรื่องคุณสมบัติ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. สืบเนื่องจากข้อเท็จจริง พบว่า นพ.สรณ ประธาน กสทช. ยังคงทำหน้าที่แพทย์ตรวจ และรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยรับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งเข้าข่ายลักษณะการกระทำอันเป็นเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) หรือไม่
โดย นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยสั้นๆ ภายหลังการประชุม ว่า วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่า ในอีก 30 วันข้างหน้า น่าจะได้ข้อสรุปชี้ขาดในเรื่องนี้แน่นอน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในที่ประชุมวันนี้มีการกำหนดประเด็นวินิจฉัยและจะมาชี้ขาดในการประชุมครั้งถัดไป และเหตุที่มีการประชุมหลายครั้ง เนื่องจากมีประเด็นซับซ้อนหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ขณะที่ผลการประชุมและรายละเอียดเพิ่มเติม ทางประธานและโฆษกคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งว่าจะออกเป็นเอกสารข่าวภายหลังผ่านประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา