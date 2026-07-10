กมธ.ป.ป.ช.ผนึกกำลัง ป.ป.ท.เดินหน้ากวาดล้างนอมินีหาดบางเทา จ.ภูเก็ต หลังพบเข้าข่ายเสี่ยงกว่า 6,000 ราย

กมธ.ป.ป.ช. ผนึกกำลัง ป.ป.ท. เตรียมลุยล้างบางนอมินีภูเก็ต หลังพบข้อมูลน่าตกใจมีบริษัทเข้าข่ายเสี่ยงกว่า 6,000 ราย ยืนยันเดินหน้าจัดการจริงจัง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นระเบียบ
วันนี้ (10 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมี นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ
นายอาสพลธ์ เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้เน้นการกระชับความร่วมมือและยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสองหน่วยงาน โดยได้มีการประสานขอให้ทาง ป.ป.ท. ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งทางเลขาธิการ ป.ป.ท. ยินดีให้การสนับสนุน เพื่อให้การป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหานอมินี โดยเฉพาะในพื้นที่หาดบางเทา จ.ภูเก็ต ซึ่งทางเลขาธิการ ป.ป.ท. ยืนยันเตรียมเดินหน้าจัดการอย่างจริงจัง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กลับมาสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
นายอาสพนธ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2569 ได้รับข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ว่า พบการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการถือครองหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) มากกว่า 6,000 ราย โดยขณะนี้ได้ดำเนินการทางคดีไปแล้วกว่า 40 ราย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ป.ป.ช. มีมติเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ณ อาคารรัฐสภา เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป