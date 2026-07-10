กรมการปกครอง สานสัมพันธ์ไทย–ลาว ปลูกต้นไม้สองแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สร้างสายใยมิตรภาพคู่ผืนป่าชายแดน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้สองแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ท่านบุดสะกอน อินทะรังสี รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไชยบุรี นายดิเรก คชารักษ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ และประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ผืนป่าชายแดนไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาอย่างยาวนาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป
“ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกร่วมกันในวันนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศ หากยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความเข้าใจ และความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ที่จะเติบโตเคียงคู่กับความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569“
ภายหลังพิธีเปิด อธิบดีกรมการปกครองและผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมมอบกล้าไม้แก่ผู้แทนประชาชนของทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนของที่ระลึก และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหลักเขตแดน พิเศษ 3-18 โดยฝ่ายไทยปลูกต้นดอกเสี้ยวขาว ขณะที่ฝ่ายลาวปลูกต้นลีลาวดี ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนของทั้งสองประเทศจะร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดแนวพื้นที่กิจกรรม เพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชายแดน
โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมการปกครองให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชนของทั้งสองประเทศได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทย–ลาวให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป