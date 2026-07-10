"เจเศรษฐ์" เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ พื้นที่วงเวียนใหญ่ ผลกระทบเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้ารั่ว

“มท.3” กำชับ กปน. เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ พื้นที่วงเวียนใหญ่ หลังเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้รั่วซึมจนน้ำเข้า ระดมรถน้ำ-จนท.พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) สั่งการให้การประปานครหลวง (กปน.) ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลัง โดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุ บุคลากร และทรัพยากรให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที หากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประธานและระบบจ่ายน้ำ
จากข้อสั่งการดังกล่าว กปน. ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขา พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็น นอกจากนี้ ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต็นท์อำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่ง พร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันที รวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหล ให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุ เพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยึดหลัก “เตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ” เพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บูรณาการการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันนี้ นายเจเศรษฐ์จะลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด