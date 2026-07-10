"ลิซ่า" จี้ มท.4 ถอนตัวคดีทุจริตสอบท้องถิ่น หลังมีชื่อลุง โดน ป.ป.ช.กล่าวหา ชี้ถึงปิดชื่อ แต่นามสกุลยังโผล่

'ภคมน' จี้ 'วรศิษฎ์' มท.4 ถอนตัวคดีทุจริตสอบท้องถิ่น หลังปรากฏชื่อชื่อลุง ถูก ป.ป.ช.กล่าวหา ชี้สังคมกังขาความโปร่งใส ชี้ถึงปิดชื่อถือความผิด แต่นามสกุลยังโผล่
วันที่ 10 ก.ค. น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.พรรคประชาชน แสดงความเห็นผ่านวิดีโอคลิปเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก "Pukkamon Nunarnan - ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์" ว่า คดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะมูลค่าความเสียหายมหาศาล และหลักฐานที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้เห็นเบาะแสของเครือข่ายการทุจริตที่ทำงานเป็นขบวนการ ว่าอาจมีทั้งข้าราชการประจำระดับสูงและฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เป็นคดีพิเศษ มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 6,014 คน และปรากฏว่า หนึ่งในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา คือนาย สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล ซึ่งเป็นลุงของ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) ทำให้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามถึงการทำงานอย่างจริงจังและโปร่งใสของ มท.4
“ดิฉันหวังว่าท่านวรศิษฎ์คงไม่ปฏิเสธว่าไม่รู้จัก ไม่สนิทกับคุณลุง แม้วันนี้ต้องให้ความเป็นธรรม ว่าผู้ถูกกล่าวหาในทางกฎหมายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงกับ ป.ป.ช. ได้ตามกระบวนการ แต่สังคมจะเชื่อหรือไม่ ว่าคนที่เป็นหลานรับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ออกหน้าแถลงข่าวกับสาธารณะว่าจะต้องเอาให้ถึงที่สุด การสอบทุจริตเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ จะต้องสาวให้ถึงตอ จะต้องขุดให้ถึงราก วันนี้คนที่ถูกกล่าวหาคือคนใกล้ตัวมากๆ คือพี่ชายของบิดา ซึ่งเป็นคุณลุง ท่านจะเชื่อไหมว่าวันนี้ท่านวรศิษฎ์จะขุดให้ถึงตอจริงๆ”
น.ส.ภคมนกล่าวว่า เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างยุติธรรม จึงเรียกร้องให้นายวรศิษฎ์ถอนตัวออกจากกระบวนการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถาม นำไปสู่การไม่เชื่อถือ และหากยังอยู่ในหน้าที่ต่อไป การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งหน้า ตำแหน่งของวรศิษฎ์อาจไม่มั่นคง
“ต่อให้ท่านบอกว่าปิดชื่อและถือความผิดเป็นที่ตั้ง อย่าลืมว่าปิดชื่อ นามสกุลยังโผล่ ประชาชนเขาไม่เชื่อ ว่าท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ประชาชนเขาไม่เชื่อ ว่าท่านจะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ประชาชนเขาไม่เชื่อค่ะ ว่าท่านมีเจตนาที่จะขุดให้เจอตอ สาวให้ถึงรากจริงๆ เพราะอะไร? เพราะสุดท้ายเหมือนที่ดิฉันบอกว่า ต่อให้เจอตอ ก็เป็นรากเดียวกัน”
น.ส.ภคมนแย้ำว่า วรศิษฎ์ควรแสดงสปิริตถอนตัว เพราะไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากมีคนใกล้ตัวเป็นผู้ถูกกล่าวหา เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับการทุจริตสอบในครั้งนี้