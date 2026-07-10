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ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่องเมนูต้อนรับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! นายกฯ มาเลเซีย เปิดโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน "ข้าวบาสมาตี แกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล" รับรอง "อนุทิน" และคณะหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประตูด่านสะเดาแห่งใหม่


วันที่ 10 ก.ค.ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะฮ์ ของมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา โดยเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ จัดเมนูอาหารหลากหลาย อาทิ ข้าวบาสมาตี แกงเนื้อวัวต้นกล้วยแบบดั้งเดิม ไก่อบซัมบัลแปร์ซิก ปลาหมึกผัดพริก ปลากระพงแดงเสิร์ฟพร้อมซอสเปรี้ยวหวาน สลัดผักรวมแบบดั้งเดิมท้องถิ่น ของหวานเป็นทุเรียนเซนดอล พร้อมของหวานอื่นๆ สไตล์มาเลเซีย







ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"
ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"
ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"
ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"