ส่องเมนูมื้อกลางวันหลังเปิดถนนด่านสะเดา "อันวาร์" จัดแกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล รับรอง "อนุทิน"

ส่องเมนูต้อนรับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! นายกฯ มาเลเซีย เปิดโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน "ข้าวบาสมาตี แกงเนื้อต้นกล้วย-ทุเรียนเซนดอล" รับรอง "อนุทิน" และคณะหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประตูด่านสะเดาแห่งใหม่
วันที่ 10 ก.ค.ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะฮ์ ของมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา โดยเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ จัดเมนูอาหารหลากหลาย อาทิ ข้าวบาสมาตี แกงเนื้อวัวต้นกล้วยแบบดั้งเดิม ไก่อบซัมบัลแปร์ซิก ปลาหมึกผัดพริก ปลากระพงแดงเสิร์ฟพร้อมซอสเปรี้ยวหวาน สลัดผักรวมแบบดั้งเดิมท้องถิ่น ของหวานเป็นทุเรียนเซนดอล พร้อมของหวานอื่นๆ สไตล์มาเลเซีย