"ไอติม" ซัด "รุทธพล" ตอบกระทู้สดปมฮั้ว สว.ไม่ตรงคำถาม ไร้คำยืนยันดีเอสไอไม่เกียร์ว่าง แนะติดตาม 12 ก.ค.ฝ่ายค้านเตรียมแฉยิบ

"พริษฐ์" ชี้ รมว.ยุติธรรม ตอบกระทู้สดฮั้ว สว.ไม่ตรงคำถาม ไม่ยืนยัน DSI จะไม่ปล่อยเกียร์ว่าง รอดูมติกกต.ต้นเดือนกันยา กังวลคดีถูกเป่า ทั้ง กกต.-DSI ชวนติดตาม 12 ก.ค.นี้ วิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมพยานเล่าเหตุการณ์ก่อนเลือก สว.
วันที่ 10 ก.ค.ที่ ม.ธรรมศาสตร์ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธารคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสภาคดีฮั้ว สว. ว่า รัฐมนตรีมาตอบไม่ตรงคำถาม ซึ่งข้อกังวลใจที่ประชาชนมีหลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว 2 ปี จะไปถึงซาลหรือไม่ ปัจจุบันกลไกตรวจสอบเรื่องนี้มี2ส่วน คือ 1.ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่น่าจะทราบมติภายในต้นเดือนกันยายนนี้ ว่าจะเห็นชอบตอนคณะไต่สวนชุดที่26 และส่งเรื่องนี้ทั้ง229 คนไปยังศาลฎีกา หรือจะมีการเป่าคดีให้กับทั้งหมดหรือบางคน เพราะกกต.7 คน มีถึง 4 คนเป็นกกต.ได้รับรองจากสว.ชุดนี้ 2.DSI ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้จะต้องเดินหน้ากันอย่างคู่ขนาน
ทั้งนี้ การที่สอบถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพราะยังกังวลในการทำงานของ DSI สืบเนื่องจากข้อพิรุธ 2 ประการ คือ 1.รัฐมนตรียืนยันว่าหลังจาก DSI รับเรื่องนี้ก็ได้มีการสอบพยานไปแล้ว 700 กว่าปาก ที่มีการพูดถึงผู้ถูกกล่าวหา 229 คน และเมื่อปลายปี 68 ก่อนที่จะมีการยุบสภา DSI สรุปสำนวนและให้อัยการสั่งฟ้อง 8 คน ทั้งๆที่กระบวนการนี้มีหลักฐานที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อมากกว่า 8 คนแน่นอน 2.ต้นปี 69 อัยการให้ DSI สอบสวนเพิ่มเติมขยายผลมากกว่า 8 คน และดูเหมือนว่าตอนนี้ DSI ปล่อยเกียร์ว่างจะรอดูมติกกต.ก่อน ซึ่งถ้าหาก กกต.เป่าคดี ทางDSI จะเอามติตรงนั้นมาเป็นหลังพิงและข้ออ้างมาเป่าคดีฝั่งDSI ด้วยหรือไม่ ซึ่งตนพยายามถามรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าข้อกังวลนี้ไม่เป็นจริง เดินหน้าตรวจสอบคู่ขนานเข้มข้น ไม่ได้ปล่อยเกียร์ว่างไม่ได้เรามติจากกกต. และอยากได้การยืนยันว่าหากกกต. เป่าคดีจริง DSI จะไม่นำมติกกต.มาอ้าง แต่ตนก็ไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว
นายพริษฐ์ ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ที่มีการปลดปลัดกระทรวงยุติธรรม เพราะอดีตปลัดไม่สามารถสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองได้ ซึ่งก็กังวลใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการหรือการทำหน้าที่ของ DSI ในคดีฮั้ว สว. ดังนั้น จึงยังมีข้อกังวลอยู่ว่า เรื่องนี้จะไปถึงศาลหรือไม่
ส่วนการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ วิปฝ่ายค้านจะมีการจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีฮั้วสว. ทำความเข้าใจกับโพย และก่อนจะเป็นโพยมีกระบวนการจัดตั้งอย่างไร มีเส้นทางการเงินอย่างไร มีบุคลากรจากพรรคการเมืองไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมเล่าเหตุการณ์ในช่วงก่อนการเลือก สว.ด้วย
"ซึ่งนี่จะเป็นหลักฐานและมีน้ำหนักที่จะทำให้สังคมเห็นถึงความผิดปกติของเรื่องนี้ ซึ่งพยานหลายคนได้ให้ข้อมูลกับทางDSI และกกต.ไปแล้ว และมีความกังวลใจว่า หน่วยงานตรวจสอบ DSI และกกต.จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ ดังนั้นการมานำเสนอให้สังคมได้รับรู้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมช่วยกันจับตา ให้คดีนี้ถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา"นายพริษฐ์กล่าว