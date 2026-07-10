"ไอติม" จี้เปิดสภาวิสามัญฯ โดยเร็ว หลังศาล รธน.ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ชี้รัฐธรรมนูญกำหนดชัด

“พริษฐ์” ชี้รัฐธรรมนูญกำหนดชัด หลังศาลไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เสนอพ่วงพิจารณา พ.ร.บ.อากาศสะอาด
วันที่ 10 ก.ค.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ในวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรก สำหรับเยียวยาผลกระทบจากวิกฤต ตะวันออกกลาง และวงเงินอีก 200,000 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีมติ 7 ต่อ 2 ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่าหลังคำวินิจฉัยดังกล่าวควรมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น
นายพริษฐ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้ว จะต้องมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว โดยเมื่อวานนี้ตนได้แสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อวิปรัฐบาลแล้ว และเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างหารือว่าจะกำหนดวันประชุมเมื่อไหร่ แต่เชื่อว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทฉบับนี้
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า หากจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญแล้ว ตนเห็นว่าควรบรรจุวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้วุฒิสภาได้ใช้เวลาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อเนื่องถึง 4 วัน จนสามารถผ่านการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาได้ แต่มีการแก้ไขเนื้อหาค่อนข้างมาก
“ดังนั้น ถ้าเราสามารถนำเอาวาระดังกล่าวกลับมาพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคู่ขนานหรือว่าพ่วงไปกับเรื่อง พรก.เงินกู้ หาก สส. เห็นว่าการแก้ไขของ สว. เป็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นด้วยก็จะได้สามารถตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่าง สส. สว. ขึ้นมาทำหน้าที่ได้เลยในช่วงปิดสมัยประชุม โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะเปิดสมัยประชุมในช่วงปลายสิงหาคม“ นายพริษฐ์ กล่าว