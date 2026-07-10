ป.ป.ช.ฟันอาญาอดีตผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธ.ออมสิน เรียกสินบน บ.จัดทำรายการโทรทัศน์

ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา “ศิว์ศิรี ปิ่นเพ็ชร์” อดีตผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธ.ออมสิน เรียกทรัพย์เงิน-ประโยชน์ บ.จัดทำรายการโทรทัศน์
วันนี้ (10 ก.ค.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด จ่าเอกหญิง สิริกร หรือ ศิว์ศิรี ปิ่นเพ็ชร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กับพวก เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างจัดทำรายการโทรทัศน์ และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีราคาเกิน 3,000 บาท ตั้งแต่ปี 2553-2560 ซึ่งจากข้อเท็จจริงระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าว จ่าเอกหญิง สิริกร ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการควบคุมการผลิต ตรวจรูปแบบรายการและมีอำนาจในการตัดสินใจให้รายการออกอากาศ โดยได้รับเงินโอนรวม 51 ครั้ง จากบริษัท กุนซือ มีเดีย จำกัด และบริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อสารคดีสั้นและจัดทำวิดีโอพรีเซนเตชันให้กับธนาคารออมสิน ซึ่งบริษัท กุนซือ มีเดีย จำกัด ได้มีการโอนเงินผ่าน นายชาติชาย จอมแก้ว ขณะที่บริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด ได้โอนเงินผ่านนางสาวกวินทิพย์ เปลี่ยนศรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,720 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาและมีมติว่าการกระทำของจ่าเอกหญิงสิริกร มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 และมาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 มาตรา 123/1 และมาตรา 123/2 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 และมีบทความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สำหรับความผิดทางวินัยนั้นเนื่องจากธนาคารออมสินได้ลงโทษไล่ออกจากตำแหน่งแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย ส่วนบริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง นายชาติชาย จอมแก้ว และนางสาวกวินทิพย์ เปลี่ยนศรี มีมูลความผิดทางอาญาทั้งเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงให้ส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดให้ดำเนินคดีอาญาในศาลจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีต่อไป