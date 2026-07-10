OKMD เปิดโครงการ “Longevity for All” ปั้นองค์ความรู้สังคมอายุยืน หนุนคนไทยทุกวัย–เร่งสร้างเศรษฐกิจ Silver Economy

OKMD เปิดโครงการ “Longevity for All” ยกระดับองค์ความรู้รับสังคมอายุยืน พัฒนาทักษะคนไทยทุกช่วงวัยและผู้ประกอบการ ผ่าน3 หลักสูตรพร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลาง Silver Economy และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดโครงการ “Longevity for All” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะซอฟต์พาวเวอร์เวลเนส ประจำปี 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่สังคมอายุยืน (Longevity Society) และรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society) โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะประชาชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในยุค Silver Economy
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่าการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านสาธารณสุข แต่เป็นการปรับวิธีคิด การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตให้ประชาชนสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ตลอดช่วงชีวิต โดย OKMD ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ระดับสากลให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่รองรับตลาดสังคมสูงวัย
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจสูงวัย ผ่านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
OKMD ยังบูรณาการองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส (Sensory Science) การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเศรษฐกิจฐานความรู้ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนสังคมอายุยืนผ่าน 3 มิติ ได้แก่ สุขภาวะองค์รวม (Well-being) สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต (Living Environment) และการพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่ความพร้อมทางเศรษฐกิจ (Life & Economic Readiness)
ภายใต้โครงการมี 2 หลักสูตรสำคัญที่พัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ Science-based Longevity Economy Workshop ตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการและผู้สนใจไม่น้อยกว่า 1,000 คน ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2569 และ Science-based Sensory Economy Workshop โปรแกรมบ่มเพาะเข้มข้น 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรรุ่นใหม่ 50 คน เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และประสาทสัมผัสในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ตลาดสังคมอายุยืน
นอกจากนี้ OKMD ยังร่วมกับบริษัท ฟองเมฆ จำกัด ผลิตสื่อความรู้และนิทรรศการ ภายใต้โครงการ “Longevity for All” ผ่าน OKMD Knowledge Portal ซึ่งจะเผยแพร่คลิปวิดีโอความรู้ 100 ตอน ภาพยนตร์สารคดี 3 เรื่อง บทความเชิงลึกกว่า 30 เรื่อง และคลิปสั้นอีก 25 ตอน ครอบคลุมประเด็นสุขภาพ การเงิน การเรียนรู้ สมอง อารมณ์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมอายุยืน
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ Knowledge Festival ภายใต้แนวคิด “To Live – To Love – To Learn” ระหว่างวันที่ 5–6 กันยายน 2569 ณ House Samyan ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม Interactive เวทีเสวนา และการฉายสารคดี ให้ประชาชนร่วมออกแบบคุณภาพชีวิตและอนาคตของตนเอง
“เป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพียงการสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพ แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงสุขภาวะ การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อลดภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาว สร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลักดันประเทศไทยให้พร้อมรับโลกยุคใหม่ที่การมีอายุยืนหมายถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเต็มที่“ดร.ทวารัฐกล่าว