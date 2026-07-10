ปลื้มรายได้ กองถ่ายหนังต่างชาติครึ่งแรกปี 69 สร้างเม็ดเงิน 4,025 ล้านบาท

รัฐบาลปลื้มครึ่งปีแรก ปี 69 กองถ่ายต่างชาติแห่ลงทุนไทย สร้างรายได้ 4,025 ล้าน ตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ลุ้นทำสถิติรายได้สูงอีกครั้ง
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว จำนวน 302 เรื่อง สร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี 2568 ทั้งนี้ จากแนวโน้มในช่วง 6 เดือนแรกของปี ประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี 2569
นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่า ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องยาว 21 เรื่อง มูลค่า 1,989 ล้านบาท รายการเกมโชว์และเรียลลิตี้ 22 เรื่อง มูลค่า 811 ล้านบาท และ โฆษณา 152 เรื่อง มูลค่า 710 ล้านบาท สำหรับ 5 ประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,543 ล้านบาท ฮ่องกง จำนวน 322 ล้านบาท ฟินแลนด์ จำนวน 300 ล้านบาท เยอรมนี จำนวน 297 ล้านบาท และสหราชอาณาจักร จำนวน 230 ล้านบาท
“ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก ทั้งด้านสถานที่ถ่ายทำ ทีมงานมืออาชีพ ระบบสนับสนุนการถ่ายทำ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Thailand Film Incentive Measures) การคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศ สูงสุด 30% ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของรัฐบาล ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติของภูมิภาค พร้อมสร้างรายได้ การจ้างงาน และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นางสาวพลอยทะเล กล่าว