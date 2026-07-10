“ทักษิณ” โผล่อินโดฯ หารือ ปธน.ซูเบียนโต พร้อม “ปู-อุ๊งอิ๊งค์”

ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาต้อนรับ “ทักษิณ ชินวัตร” ก่อนหารือประเด็นยุทธศาสตร์โลกและภูมิภาคกับอดีตนายกฯ ตระกูล “ชินวัตร” พร้อมกัน 3 คน แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นายเทดดี อินทรา วิจายา เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย โพสต์ภาพและข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรม @sekretariat.kabinet เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ว่า หลังจากส่งนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ที่สนามบินนานาชาติยอกยาการ์ตาแล้ว นายปราโบโว สุเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ให้การต้อนรับการเยือนของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทยระหว่างปี 2544-2549 และครอบครัว ณ บ้านพักส่วนตัวของประธานาธิบดีในเขตเกรทเนการา เมื่อเย็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ยังมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร บุตรีของนายทักษิณ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยระหว่างปี 2567-2568 ร่วมอยู่ในการพบปะครั้งนี้ด้วย
“การพบปะที่อบอุ่นและเป็นกันเองนี้เป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานของทั้งสองท่าน ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ประธานาธิบดีและนายทักษิณได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกและพลวัตในภูมิภาคต่างๆ” ข้อความในอินสตาแกรมของนาเทดดี ระบุ
นอกจากการเป็นผู้นำประเทศไทยระหว่างปี 2544-2549 แล้ว ปัจจุบันนายทักษิณ ชินวัตร ยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติดานันทารา (Danantara) ของอินโดนีเซียอีกด้วย
“ผ่านการประชุมเช่นนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเสริมสร้างเครือข่ายมิตรภาพและการสื่อสารกับผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมสร้างตำแหน่งของอินโดนีเซียท่ามกลางพลวัตระดับโลก”
นายเทดดีได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 ก.ค. โดยระบุว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ประธานาธิบดีปราโบโว สุเบียนโต ได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย 3 ท่าน ได้แก่ ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2554-2557) และแพทองธาร ชินวัตร (พ.ศ. 2567-2568) ณ อาคารดานันทารา กรุงจาการ์ตา การประชุมเป็นไปในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่แข็งแกร่งและยาวนาน
“ในโอกาสนี้ ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของดานันทารา ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีประโบโวและคณะผู้บริหารของดานันทารา เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนต่างๆ กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว
“รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเสริมสร้างเครือข่ายมิตรภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและเสริมสร้างตำแหน่งของอินโดนีเซียท่ามกลางพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
“การประชุมครั้งนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ Danantara เข้าร่วมด้วย ได้แก่ Rosan Roeslani ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท, Dony Oskaria ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ Pandu Sjahrir ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ” นายเทดดีเปิดเผยผ่านอินสตาแกรม