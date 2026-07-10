กรมลดโลกร้อน–จุฬาฯ ติวเข้ม อปท. ภาคเหนือ ขับเคลื่อนแผนปรับตัวแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มนโยบายและขับเคลื่อนการปรับตัว ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “การเสริมศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการปรับตัวรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่หน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ทั้ง 6 สาขา
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ โดยภาคกลางได้เริ่มดำเนินการเป็นภูมิภาคแรก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามด้วยภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 3 ของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา เพื่อร่วมกันยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และความสำคัญของการปรับตัว รวมถึงระเบียบ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คุณรัชนัน ชำนาญหมอ นักวิจัยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน และคุณอนุชา ยอดเชียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น อาทิ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis)
การประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม และการจัดทำแผนการปรับตัวในระดับพื้นที่ รวมถึงการเรียนรู้แนวทางการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแหล่งทุนสนับสนุนโครงการด้านการปรับตัว เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถต่อยอดแผนสู่การปฏิบัติได้จริง
ในวันสุดท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันนำเสนอแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร เพื่อรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนเข้าสู่พิธีปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานในภาคกลาง ภาคตะวันออก สู่การขยายผลในระดับพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ชุมชนและสังคมไทยในระยะยาว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า 80 คน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลการดำเนินงานด้านการปรับตัวสู่ระดับพื้นที่ต่อไป