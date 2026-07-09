ยุบกอ.รมน.หักหน้า “อนุทิน”ผลงานเหลว!?

เมืองไทย 360 องศา
ถือว่าร้อนแรงพอสมควร กับข้อเสนอแบบทะลุกลางปล้องของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ให้ยุบทิ้ง “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หรือ กอ.รมน. โดยอ้างว่าไร้ประโยชน์ เปลืองงบประมาณ มีการทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะ นายวันมูหะมัดนอร์ เป็นแกนนำพรรคประชาชาติ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และที่สำคัญยังเป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ดูแลขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอีกด้วย
ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมาในการประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ที่มี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด พรรคภูมิใจไทย รองประธาน กมธ. คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาภาพรวมของงบประมาณ มาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกฯ กลุ่ม 1 ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ทั้งนี้ ในการอภิปรายของกมธ. ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของ ปยป. ที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจง และทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงาน เช่นเดียวกับ กอ.รมน. ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไม่มีผลงาน และยังมีปัญหากับพื้นที่
โดยตอนหนึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฐานะกมธ. อภิปรายตอนหนึ่งว่า ภารกิจของ กอ.รมน.ในปัจจุบันทำอะไร ยิงสส.ใช่หรือไม่ เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่า เป็นคน และรถของ กอ.รมน. ซึ่งตนมองว่า กอ.รมน.ไม่จำเป็นแล้ว ไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นหน่วยงานที่ว่างงาน สิ่งที่สภาพูดกันมาก ไม่ใช่เฉพาะตัดงบประมาณของหน่วยงาน แต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออก และเมื่อตัดออก ตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้
“ถามว่าวันนี้ สส.ชายแดนภาคใต้กลัวอะไร คำตอบคือ กลัวกอ.รมน. เพราะมีสส.ถูกยิง เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนจะหวังอะไร จากสิ่งที่ทำเพื่อความมั่นคงของชาติ แต่กอ.รมน.ใช้งบประมาณเพื่อมาทำลายชีวิตผู้แทนของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้ง ถามว่ามีประเด็นไม่พอใจ ไม่ชอบใจหรือไม่ ไม่มี เพราะไม่รู้จักกัน แต่ กอ.รมน.นี้ว่างงาน ไม่รู้จะทำอะไร ดังนั้นเราอย่าพิจารณาว่าตัดงบหรือไม่ แต่ควรพิจารณาตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออก” นายวันมูหะมัดนอร์ อภิปราย
นายวันมูหะมัดนอร์ อภิปรายต่อว่า กอ.รมน.ทำงานมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2549 ใช้งบของรัฐไปเท่าใด มีผลงานที่ประจักษ์แจ้ง เป็นผลดีกับงบที่ใช้คุ้มกันหรือไม่ ถ้าไม่มี งานที่กอ.รมน.ทำนั้น ให้หน่วยงานอื่นทำได้หรือไม่ ถ้าไม่จำเป็น ก็ตัด อย่าคิดว่าเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้วต้องมีต่อไป ขอให้พิจารณาเอางบที่ให้ กอ.รมน.ใช้ไปช่วยคนยากจน คนเจ็บไม่ดีกว่าหรือ
แน่นอนว่า ข้อเสนอ หรือว่าคำพูดดังกล่าวของ “นายวันนอร์” ดังกล่าวถือว่า “แรง” ทีเดียว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการ “แอกชัน” ออกมาให้เห็นบ้าง หลังจากมี ส.ส.คนหนึ่งของพรรคประชาชาติถูกลอบยิงได้รับบาดเจ็บ และมีการสืบสาวราวเรื่องแล้ว ก็เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ในสังกัด กอ.รมน.ซึ่งล่าสุดคดีก็ทำท่าว่าไม่ค่อยคืบหน้าเท่าใดนัก โดยเฉพาะพวกเขายังเชื่อว่าต้องมี “ผู้สั่งการ” แน่นอน ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีเรื่องเมาท์ถึงแบ็กกราวด์ของ ส.ส.ที่ถูกลอบยิงดังกล่าวก็ถือว่า “ไม่ธรรมดา” เหมือนกัน แต่เรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
อย่างไรก็ดี เมื่อวกกลับมาที่เรื่องข้อเสนอให้ “ยุบ กอ.รมน.” นั้นนาทีนี้ถือว่า “เป็นไปไม่ได้” เพราะการ “ยุบทิ้ง” หรือเพียงแค่ “ปรับปรุง”ก็แทบเป็นไปไม่ได้ เพราะทางหนึ่งนั่นคือการ “ยอมรับความล้มเหลว” ของหน่วยงานนี้ทันที และที่สำคัญนั่นคือผลสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่นเอง เนื่องจากหากพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ กอ.รมน.นั้นมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีนายกรัฐมนตรีเป็น “ผู้อำนวยการ กอ.รมน.” อีกด้วย เพียงแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่า มันไม่มีทางเป็นไปได้ ที่จะแตะต้องหน่วยงานนี้ ดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่ได้ยินคำพูดของ นายอนุทิน สวนกลับไปทันควันว่า เป็นไปไม่ได้ และต้องอยู่ตลอดไป
สำหรับคณะกรรมการ กอ.รมน. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน
ส่วนกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ เพราะเต็มไปด้วยคนสำคัญทั้งจากรัฐบาลและกองทัพ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าคำพูดหรือข้อเสนอของ นายวันมูหะมัดนอร์ ให้ยุบ กอ.รมน.เนื่องจากเห็นว่าล้มเหลวนั้น ส่วนสำคัญอาจจะมาจากแรงกดดันจากภายในเรื่องคดีการลอบยิง ส.ส.ในพรรค แต่ขณะเดียวกันหากพิจารณากันด้วยความเป็นจริงก็ต้องยอมรับเช่นกันว่า การทำงานของหน่วยงานนี้ก็มีปัญหาไม่น้อยเช่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะถึงเวลาที่จะต้องมีการ “ขันน็อต” และปรับปรุงกันขนานใหญ่ ไม่ใช่เฉพาะแค่ กอ.รมน.แต่น่าจะสังคายนากันใหม่ทั้งหมดที่เข้าไปดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายกองทัพและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ที่เวลานี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ เริ่มถูกมองว่าใช้งบประมาณแบบไม่คุ้มค่า
ดังนั้นหากพิจารณากันถึงเรื่องภารกิจและความสำเร็จ หรือที่บางคนชอบใช้คำว่า “ผลสัมฤทธิ์” อะไรนั่น ก็ต้องย้ำว่าไม่ว่า กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในชายแดนใต้เวลานี้ถือว่า “ล้มเหลว” และถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะต้อง “ปรับปรุง” ขันน็อตกันขนานใหญ่หรือไม่ !!