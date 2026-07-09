กมธ.อุตสาหกรรม จี้ รมว.อุตฯตั้งบอร์ดอ้อยชุดใหม่ ถก 3 ประเด็น หลังสมาคมชาวไร่อ้อยขอเยียวยา 120 บ.ต่อไร่

กมธ.อุตสาหกรรม จี้ รมว.อุตฯ ตั้งบอร์ดอ้อยชุดใหม่ ถก 3 ประเด็น หลังสมาคมชาวไร่อ้อยร้องรัฐจ่ายเยียวยา 120 บาทต่อไร่ พร้อมขอบคุณชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือลดการเผาได้เหลือร้อยละ 3.8
วันที่ (9 กรกฎาคม 2569) ที่รัฐสภา นายศุภโชค ศรีสุขจร ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พร้อมคณะ แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการ กรณีข้อเรียกร้องของชาวไร่อ้อยที่ยื่นหนังสือหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม โดยเชิญผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศทั้ง 4 สมาคม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้าชี้แจงพร้อมขอบคุณชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือลดการเผาอ้อย จนสามารถลดสัดส่วนการเผาได้เหลือร้อยละ 3.8 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 ซึ่งสะท้อนความร่วมมือของเกษตรกรในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับข้อเรียกร้องของสมาคมชาวไร่อ้อย มี 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี และจะครบวาระในเดือนสิงหาคมนี้ สมาคมเห็นว่าควรเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาของชาวไร่อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชี้แจงว่า ความล่าช้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทันเวลา วันนี้จึงได้มีมติคณะกรรมาธิการให้มีหนังสือถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
2. การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง ส่งผลให้ข้อเสนอและปัญหาของชาวไร่อ้อยไม่ได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการเห็นว่าควรเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตรา 120 บาทต่อตัน สมาคมระบุว่า เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือเพียง 69 บาทต่อตัน ส่วนอีก 51 บาทยังไม่ได้รับ เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และการรับรองพื้นที่ปลอดการเผา ซึ่งในทางปฏิบัติดำเนินการได้ยาก สมาคมจึงเสนอให้กลับไปใช้แนวทางเดิม คือจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 120 บาทต่อตันในคราวเดียว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะเร่งติดตามทั้ง 3 ประเด็นอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายชุดใหม่โดยเร็ว