ตำรวจภูธร กาญจนบุรี ผนึก สสส.-สคล. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก 8 จังหวัด ลงนาม MOU ตำรวจ 21 สภ. ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก 8 จังหวัด และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเยาวชน เปิดการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2569" ภายใต้แนวคิด "90 วันเก็บแต้มสุขภาพดี สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น" พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรทั้ง 21 สถานี ของจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ลดผลกระทบจากการดื่มสุรา และร่วมสร้างชุมชนที่ปลอดภัย
ที่จังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวรณรงค์ โดยมีผู้แทนจาก สสส. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก 8 จังหวัด เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.พศวีร์ กล่าวว่า วันเข้าพรรษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมไทย โดยเชิญชวนประชาชนร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา พร้อมชวนลูกหลานร่วมเป็นกำลังใจให้พ่อแม่และคนในครอบครัวลด ละ เลิกการดื่ม เพราะกำลังใจจากคนใกล้ชิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ดื่มสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน
"การงดเหล้าเพียง 90 วัน ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรงในครอบครัว และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกดื่มตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ดื่ม ครอบครัว และสังคมโดยรวม" พล.ต.ต.พศวีร์ กล่าว
ด้าน นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก กล่าวว่า การรณรงค์ปีนี้ใช้แนวคิด "90 วันเก็บแต้มสุขภาพดี สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น" เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมสะสม "แต้มสุขภาพ" ผ่าน 4 พฤติกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) งดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มน้ำให้เพียงพอ 2) เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มผัก ผลไม้ โปรตีน และแคลเซียม ลดหวาน มัน เค็ม 3) ขยับร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และ 4) ดูแลสุขภาพใจ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ฝึกสติ และจัดการความเครียด เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ชีวิต
นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างกลไกป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่กับการผลักดันให้เกิดพื้นที่และงานประเพณีปลอดเหล้า เช่น งานศพ งานบวช งานบุญ และเทศกาลสำคัญของจังหวัด โดยใช้กระบวนการ "5 ช." ได้แก่ ชวน ช่วย ชม เชียร์ และเชิดชู เพื่อสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้ผู้ดื่มสามารถลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมขยายเครือข่าย "ชุมชนคนสู้เหล้า" ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางสาวณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานปีนี้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบครัว ร่วมกันออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ดื่ม พร้อมติดตามและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า อาทิ งานศพปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า และงานกฐินปลอดเหล้า รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการทำกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่
ด้าน นายนวพล ชนประเสริฐ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผ่านบทบาท "ชวน ช่วย เชียร์" โดยชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างร่วมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ และร่วมเชียร์ทุกความสำเร็จของผู้ที่ตั้งใจดูแลสุขภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมในอนาคต
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา 2569" พร้อมร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดเหล้า และสังคมสุขภาวะ ภายใต้แนวคิด "90 วันเก็บแต้มสุขภาพดี สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น" เพราะการเริ่มต้นดูแลสุขภาพในวันนี้ อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่คุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิต