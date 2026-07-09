“ยศวัฒน์” รับเรื่องสอบโครงการรง.แต่งแร่ฟลูออไรต์ ย้ำ กมธ.เร่งสอบรอบด้าน ยึดโปร่งใส-เป็นธรรมทุกฝ่าย

รองปธ.กมธ.กระจายอำนาจฯ รับหนังสือสอบโครงการโรงงานแต่งแร่ฟลูออไรต์ จ.กาญจนบุรี ย้ำ กมธ.เร่งตรวจสอบรอบด้าน ยึดโปร่งใส-เป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้ (9ก.ค.) นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะกรรมาธิการ รับหนังสือร้องเรียนจากนายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ฟลูออไรต์ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังประชาชนในพื้นที่แสดงความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชูเกียรติ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยประเด็นร้องเรียนครอบคลุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมชี้แจง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายชูเกียรติ ระบุว่า การนำข้อร้องเรียนของประชาชนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากผลการตรวจสอบพบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่หากพบข้อบกพร่อง ก็พร้อมผลักดันให้มีการแก้ไข และจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกของรัฐสภา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ด้านนายยศวัฒน์ กล่าวว่า นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ ติดภารกิจประชุม จึงมอบหมายให้ตนพร้อมคณะกรรมาธิการเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน เบื้องต้นคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องและเอกสารประกอบไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว พร้อมจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนเข้าชี้แจงข้อมูล เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม
นายยศวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้รับทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการนำเสนอของสื่อมวลชน พบว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลต่อผลกระทบจากโครงการดังกล่าว คณะกรรมาธิการจึงยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม