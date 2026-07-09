“ศุภมาส” ปิดเคส “ช่างหนึ่ง” สคบ. ฟ้องแทนผู้บริโภค “เหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงาน” เรียกเงินคืนเกือบ 6 แสน

รมต.สำนักนายกฯ ปิดเคส “ช่างหนึ่ง” สคบ. ฟ้องแทนผู้บริโภค “เหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงาน” เรียกเงินคืนเกือบ 6 แสน ฝากปชช. ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญา แบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริง อย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็น
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ตนในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 4/2569 โดยมี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค กรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อ "ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ" รับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน ซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
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การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว โดยนางสาวศุภมาสได้สั่งการให้ สคบ. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรม เพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ ซึ่งในกรณีนี้ สคบ. ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค รวม 25 ราย โดยพฤติกรรมผู้รับจ้าง มีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อรับเงินค่าจ้างแล้ว ทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนแล้วทิ้งงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น 2 ราย รายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว 746,500 บาท จากราคาสัญญา 935,000 บาท หรือกว่าร้อยละ 79 ที่ประชุมมีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาท ส่วนรายที่สองผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระ มีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาท พร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้งสองราย
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"บ้านหนึ่งหลังคือเงินเก็บทั้งชีวิตของครอบครัวหนึ่ง คนที่จ่ายเงินไปเกือบทั้งหมดแต่ได้กลับมาแค่โครงเหล็กกับพื้นปูน ท่านคิดดูว่าเจ็บปวดแค่ไหน ที่ประชุม คคบ. จึงมีมติฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ผู้เสียหายไม่ต้องจ้างทนาย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สคบ. จะดำเนินการให้จนถึงที่สุด ดิฉันกำชับให้ สคบ. เร่งพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้เสียหายรายอื่นในกรณีเดียวกันให้ครบทุกรายค่ะ” นางสาวศุภมาสกล่าว
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ทั้งนี้ ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมาย และผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คคบ. จึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 39 โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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"ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้าน ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญา แบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริง อย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็น และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง หากถูกเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ" นางสาวศุภมาสกล่าวทิ้งท้าย