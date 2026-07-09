ภาคประชาสังคม ยื่นกมธ.การเมืองฯ สว. เร่งสอบสิทธิรักษา-ปล่อยชั่วคราว “เอกชัย” หลังป่วยหนักหลายโรค

เครือข่ายภาคประชาสังคมยื่น กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา ขอเร่งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและการปล่อยชั่วคราว “เอกชัย” หลังระบุมีอาการป่วยรุนแรงหลายโรค “เทวฤทธิ์” ชี้ไทยมีพันธกรณีตามหลักเนลสัน แมนเดลา ต้องคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
เมื่อวันที่ (9 ก.ค.) นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิทางการเมือง (ThumbRights) ร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และการปล่อยชั่วคราวของนายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110
เครือข่ายภาคประชาสังคมระบุว่า นายเอกชัยมีอาการป่วยหลายโรคในระดับรุนแรง โดยแพทย์ตรวจพบภาวะต่อมลูกหมากโต ตับโต ม้ามโต และเคยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลภายนอกเรือนจำอย่างเหมาะสม อีกทั้งการรักษาไม่มีความต่อเนื่อง และยังคงรักษาตัวอยู่ภายในระบบโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้านเครื่องมือทางการแพทย์และศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก
ทางเครือข่ายฯ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังทางการเมืองที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดี ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
นายเทวฤทธิ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ เคยได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันมาก่อน พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดเนลสัน แมนเดลา” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยกำหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
นายเทวฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมราชทัณฑ์ก็ได้กำหนดเป้าหมายให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล จึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังเป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย