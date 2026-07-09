[ชมคลิป] 2 นายกฯ ดวลเพลง My Way “อนุทิน” เป่าแซ็กฯ “อันวาร์” โชว์ลูกคอ กลางงานเลี้ยงมื้อเที่ยงชื่นมื่น

บรรยากาศงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อ "อันวาร์ อิบราฮิม" เชิญ "อนุทิน ชาญวีรกูล" ขึ้นเวทีร่วมบรรเลงเพลง ก่อนเดินลงมาร้องเพลง "My Way" เคียงข้างกัน ท่ามกลางภาพมิตรภาพของผู้นำทั้งสองประเทศ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการ ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
ระหว่างการรับประทานอาหาร นายอันวาร์ได้เชิญนายอนุทินขึ้นเวทีร่วมบรรเลงดนตรี พร้อมเดินไปส่งถึงเวทีด้วยตนเอง ก่อนจะหยิบไมโครโฟนเดินลงจากเวทีมาร้องเพลงร่วมกับผู้ร่วมงานบริเวณโต๊ะอาหาร ขณะที่นายอนุทินเดินตามลงมาเป่าแซกโซโฟนคลออยู่เคียงข้าง โดยนายอันวาร์ได้โอบไหล่นายอนุทิน พร้อมร้องเพลงและร่วมแสดงดนตรีด้วยกันอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศอบอุ่นและสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ
ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์วิดีโอคลิปบรรยากาศของงานพร้อมข้อความ ระบุว่า “ความสัมพันธ์ที่ดี เรื่องงานลุล่วง พรุ่งนี้เปิดด่าน ปัญหากุ้งเคลียร์จบจ้า..เพื่อนรักต่างวัย นายกฯ อนุทินเป่า Sax ให้นายกฯ อันวาร์ “My way” ตามคำเชิญ..งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย หลังจากประชุมสองฝ่ายในช่วงเช้า..โดยตอนก่อนเริ่มบรรเลง นายกฯ อันวาร์เดินขึ้นเวทีไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเอง”