กมธ.ป.ป.ช.พบข้อมูลหลายหน่วยงานคลาดเคลื่อนโกงสอบท้องถิ่น มศว.ยันส่งหลักฐานครบ จ่อเชิญอธิบดีสถ.-ขอเอกสารสำคัญ

กมธ.ปราบโกงฯ เผยผลสอบปมทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่น พบข้อมูลจากหลายหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อน ขณะที่ มศว. ยืนยันส่งหลักฐานทั้งหมดกว่า 4 แสนชุด พร้อมแฟลชไดรฟ์ให้ ป.ป.ช. แล้ว เตรียมเชิญอธิบดีสถ.และผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล พร้อมขอเอกสารสำคัญกว่า 30 รายการตรวจสอบเพิ่ม
เมื่อวันที่ (9 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมกรณีตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว. และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงนานกว่า 3 ชั่วโมง
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า มศว. และสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ยืนยันว่าได้ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ทั้งกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คน และแฟลชไดรฟ์ที่เก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคง จ.สมุทรปราการ โดย ผอ.สำนักทดสอบฯ ยืนยันว่าเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไข และถือเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวน
นอกจากนี้ มศว. ชี้แจงว่าได้มอบอำนาจให้ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การยื่นประมูลงานแบบอี-บิดดิ้ง การลงนามสัญญา ไปจนถึงการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน
ส่วนการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบ การตรวจข้อสอบ และเครื่องมือที่ใช้ตรวจข้อสอบทั้ง 10 ศูนย์ทั่วประเทศ สำนักทดสอบฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งดำเนินการต่อ วงเงินประมาณ 30 ล้านบาท และได้แจ้งการจ้างช่วงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง รับทราบตามขั้นตอน
นายอาสพลธ์ เปิดเผยด้วยว่า ในที่ประชุมมีการให้ข้อมูลถึงการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้าง คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในกระบวนการพิจารณาผลสอบ แต่รายละเอียดได้ส่งให้ ป.ป.ช. แล้ว จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อชั้นกรรมาธิการได้ ขณะที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ มศว. แจ้งว่าจะสรุปผลการสอบสวนภายในวันที่ 10 ก.ค.
ทั้งนี้ กรรมาธิการยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองที่ไม่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตงานตามสัญญา รวมถึงพบว่าข้อมูลที่คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ มศว. ชี้แจงต่อกรรมาธิการในครั้งนี้ จึงถือเป็นข้อสังเกตสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับข้อมูลว่า หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำแฟลชไดรฟ์ไปใช้ประกาศผลสอบ ได้ส่งข้อมูลกลับมายังสำนักทดสอบฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยประทับตรารับรองรายชื่อผู้สอบผ่าน แต่ ผอ.สำนักทดสอบฯ ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อในแฟลชไดรฟ์ดังกล่าว แม้การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดไว้ในทีโออาร์ ก่อนประทับตรามหาวิทยาลัยและส่งแฟลชไดรฟ์คืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำไปประกาศผล
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย เข้าให้ข้อมูลในการประชุมสัปดาห์หน้า พร้อมขอเอกสารเพิ่มเติมจาก มศว. กว่า 30 รายการ ทั้งขอบเขตงานตามสัญญา เอกสารอนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด