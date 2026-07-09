“วัชรพงศ์” เย้ยฝ่ายค้านโชว์สปิริตรับผิดชอบ หลังศาลรธน.ไฟเขียวกู้ 4 แสนล. หลังแท็กทีมบีบนายกฯลาออก

สส.ภูมิใจไทย เย้ยฝ่ายค้านโชว์สปิริตรับผิดชอบ หลังศาล รธน. ไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านผ่านฉลุย ซัดแรงอย่าตีเนียนเงียบหาย หลังก่อนหน้าแท็กทีมรุมกดดันนายกฯลาออก
วันที่ (9 ก.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์เรียกร้องความรับผิดชอบทางการเมืองจากกลุ่มบุคคลที่เคยออกมากดดันรัฐบาลล่วงหน้า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ก่อนหน้านี้มีนักการเมืองฝ่ายค้าน หลายรายออกมาชี้นำสังคมและสร้างกระแสกดดันอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่จี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลาออกหากผลวินิจฉัยออกมาเป็นลบ
รวมถึง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคปชน.ที่ระบุว่านายกฯ อาจต้องยุบสภาหรือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ตลอดจนนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่กล่าวหาว่าเงินกู้ดังกล่าวเข้าข่ายผิดวินัยการเงินการคลัง และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่งัดเรื่องจิตสำนึกมาทวงถามความรับผิดชอบ
นายวัชรพงศ์กล่าวเน้นย้ำว่าเมื่อความจริงปรากฏและศาลยืนยันความชอบธรรมของ พ.ร.ก.ฉบับนี้แล้ว คำถามคือบุคคลเหล่านี้จะรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเองอย่างไร เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้าได้สร้างความเสียหายและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศ และเรียกร้องนายกฯรับผิดชอบหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเงินกู้ขัดรัฐธรรมนูญ
“จึงถึงเวลาที่ผู้ที่เคยเรียกร้องหาจิตสำนึกจากคนอื่นจะต้องแสดงสปิริตความรับผิดชอบทางการเมืองคืนต่อสังคมบ้าง ไม่ใช่ใช้มาตรฐานความรับผิดชอบเป็นเพียงเครื่องมือโจมตีทางการเมืองแล้วเงียบหายไปเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามที่ตนเองกล่าวหา” สส.ภูมิใจไทย เรียกร้อง