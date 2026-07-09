กลุ่มธรรมาภิบาล-อดีตนักกีฬาคนพิการ ร้อง กมธ.การเงินฯ สอบโควตาจัดสรรสลากไม่ถึงมือต้องซื้อยี่ปั๊วแทน

กลุ่มธรรมาภิบาล-อดีตนักกีฬาคนพิการ ร้อง กมธ. การเงินการคลัง สอบโควตาจัดสรรสลากไม่เป็นธรรม แฉส่งไม่ถึงมือจนต้องซื้อผ่านยี่ปั๊ว
วันนี้ (9 ก.ค.69) ที่รัฐสภา กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่น นำโดยนายสุนทร บุญยิ่ง หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายกลุ่มธรรมาภิบาลฯ และ นายศุภชัย สงพินิจ ประธานชมรมกรีฑาคนพิการไทยลู่และลาน เดินทางเข้ายื่นหนังสือแก่คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางการมองเห็นและกลุ่มอดีตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ว่าเป็นธรรมหรือไม่และให้ตรวจสอบขบวนการหาประโยชน์จากโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มารับหนังสือแทนนายจุติ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ
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โดยกลุ่มกรรมาธิการเครือข่ายภาคประชาชนด้านทุจริตและคอรัปชั่นได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากประธานชมรมกรีฑาคนพิการว่าการดำเนินการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการทางการมองเห็นและกลุ่มอดีตนักกีฬาพิการทีมชาติไทย ในสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเพื่อให้ไปจำหน่ายเป็นอาชีพ ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมองว่าอาจมีกลุ่มกระบวนการหาประโยชน์ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับบุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการจัดสรรโควตาสลาก
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โดยนายศุภชัยกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าการจัดสรรโควต้าสลากมายังนักกีฬาคนพิการนั้นมาไม่ถึงตัวของนักกีฬาซึ่งสอบไปถึงการทุจริตซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมายาวนานและเราเคยร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร แต่พฤติกรรมดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และที่ผ่านมาเราไม่ได้รับโควต้าสลากเลย ในขณะเดียวกันทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยก็รับปากว่าจะจัดสรรโควต้าสลากให้กับนักกีฬา ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการ แต่ทั้งนี้ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้ตกมาถึงตัวนักกีฬา ตนจึงรู้สึกว่าไม่เกิดความยุติธรรม ซึ่งผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็มีจำนวนมาก คือนักกีฬาผู้พิการที่เข้าไปอยู่ในการดูแลของสมาคม เพราะนักกีฬาที่เข้าไปอยู่ในสมาคมทั้งหมดไม่มีใครได้รับโควต้าในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเลย ซึ่งพวกเราที่เป็นผู้ขายโดยตรงก็จะต้องไปซื้อสลากผ่านยี่ปั๊ว ซึ่งพวกเราก็อยากให้สมาคมจัดสรรโควต้าให้กับพวกเราเพราะจะได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าและเราจะได้ขายในราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้
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ขณะที่นายสุนทรกล่าวว่า ขณะนี้หนังสือได้ยื่นให้กับคณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ แล้ว เพื่อให้รับเรื่องไปดำเนินการซึ่งทางกรรมาธิการก็จะส่งหนังสือมาเพื่อที่จะเรียกเรามาให้รายละเอียดอีกครั้ง