ลาออกก็ไม่รอด! ”อัครนันท์“ สั่งสอบวินัยเด็ดขาด ผอ.โรงเรียน ล่วงละเมิดเด็กหญิง 11 คน ลั่นผิดจริงไล่ออก-ติดคุก

ลาออกก็ไม่รอด! ”อัครนันท์“ สั่งสอบวินัยเด็ดขาด ผอ.โรงเรียน ล่วงละเมิดเด็กหญิง 11 คน ย้ำนโยบายเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้คนชั่วลอยนวลอยู่ในระบบการศึกษา
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2569) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปยังมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อร่วมประชุมด่วนและรับฟังข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ถึง ม.3 จำนวน 11 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารมานานกว่า 2 ปี โดยมี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และผู้แทน สพฐ. ร่วมวางแนวทางช่วยเหลือและดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนที่สุด
นายอัครนันท์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ร้ายแรงและยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ตนได้สั่งการให้ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้ทันที แม้จะยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และกำลังจะเกษียณอายุราชการในอีก 2 เดือนข้างหน้า แต่กระบวนการวินัยยังคงเดินหน้าอย่างเด็ดขาด หากผิดจริงจะลงโทษขั้นสูงสุดคือการไล่ออก ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การรับเงินบำเบ็จบำนาญทั้งหมด และจะดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ยังได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยครูในโรงเรียนทุกคนที่รับรู้เรื่องแล้วเพิกเฉย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น
รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของมาตรการเยียวยาจิตใจเด็กๆ เนื่องจากถูกกระทำต่อเนื่องยาวนาน ศธ. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข ส่งนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเยียวยาสภาพจิตใจในระยะยาว ส่วนคดีอาญา ศธ. และ สพฐ. จะทำหน้าที่เป็นหลังบ้านในการสนับสนุนข้อกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียหาย ซึ่งการกระทำผิดนี้เป็นแบบต่างกรรมต่างวาระ โทษจะนับเป็นรายกระทง ผอ. รายนี้ติดคุกแน่นอน
“กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้คนชั่วลอยนวลอยู่ในระบบการศึกษา โดย ศธ. และ สพฐ. พร้อมเป็นกำแพงเหล็กเคียงข้างครอบครัวผู้เสียหาย เพื่อทวงคืนความยุติธรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน“ นายอัครนันท์กล่าวย้ำ