สื่อมวลชนสัญจร จ.สงขลา เดินหน้าสื่อสารนโยบายรัฐบาล ผลักดันสงขลาสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างรายได้สู่ชุมชน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยมีนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา และนางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล จากช่องโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และออนไลน์จำนวนกว่า 30 คน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ย่านเมืองเก่าสงขลา รับชมการแสดง “โนรา” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา และแหลมสมิหลา แลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด เพื่อสะท้อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ซึ่งรัฐบาลมุ่งต่อยอดเป็น Soft Power เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับจังหวัดจากเมืองผ่านสู่ "จุดหมายปลายทาง" การท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน จังหวัดสงขลามียอดนักท่องเที่ยวสะสมช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2569 จำนวน 3,125,475 คน/ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 20,636.15 ล้านบาท แบ่งเป็นชาวไทย 8,879.13 ล้านบาท และชาวต่างชาติ 11,757.02 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของพื้นที่ สนับสนุนการท่องเที่ยวคุณภาพ และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน