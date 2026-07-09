“พิพัฒน์” ปล่อยเพจ “หยัดได้” โชว์ผลงานคมนาคม ยกระดับภาคใต้ เชื่อมพัฒนาทุกพื้นที่ ตอกย้ำทุกนโยบายทำจริง - ไม่ใช่แค่หาเสียง

รมว.คมนาคมเปิดเพจ “หยัดได้” สื่อสารตรงถึงประชาชน อัปเดตทุกโครงการสำคัญ มุ่งลดภาระค่าเดินทาง เพิ่มความปลอดภัย และเชื่อมโยงโครงข่ายทั่วไทยให้ตรวจสอบได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดตัวเพจ “หยัดได้” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเชิงรุกในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ทั้งความคืบหน้าโครงการสำคัญ การขับเคลื่อนนโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน มุ่งสะท้อนการผลักดันนโยบายสำคัญของกระทรวง อาทิ “คมนาคมราคาประหยัด” เพื่อลดภาระค่าครองชีพและค่าเดินทางของประชาชน การสร้างโครงข่าย “เชื่อมโยงไร้รอยต่อ” ที่บูรณาการระบบรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเข้าด้วยกัน รวมถึงมาตรการ “คมนาคมปลอดภัยและทันสมัย” ผ่านการนำเทคโนโลยีระบบจราจรอัจฉริยะมาใช้ เพื่อลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง
แหล่งข่าวกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพจ “หยัดได้” จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมอัปเดตความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงได้อย่างใกล้ชิด ผ่านแนวคิดมุ่งสื่อสารผ่าน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ Update รายงานความคืบหน้าโครงการแบบต่อเนื่อง Prove นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนโยบายผ่านข้อมูลและตัวเลขที่ตรวจสอบได้ และ Connect เชื่อมโยงข้อมูลบริการสาธารณะ สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน
นอกจากนี้ เพจจะติดตามและนำเสนอความคืบหน้าโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการสำคัญในภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ที่จะพลิกโฉมภาคใต้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวในดินแดนด้ามขวานอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา "ประตูอันดามันและอ่าวไทย" อาทิ การพัฒนาสนามบินภูมิภาค เช่น ภูเก็ด กระบี่ และตรัง การขยายโครงข่ายทางหลวง และโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระบบขนส่งของประเทศ
“เพจหยัดได้” จะเป็นพื้นที่สะท้อนการขับเคลื่อนนโยบายที่นายพิพัฒน์เคยให้คำมั่นไว้กับประชาชน โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกนโยบายด้านการเดินทางและการขนส่งได้รับการลงมือทำจริงจนเห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” แหล่งข่าว กล่าวและว่า นายพิพัฒน์ รมต. คมนาคม คาดหวังให้เพจ “หยัดได้” เป็นมากกว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ แต่เป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลการทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง