เปิดชื่อ 306 สส.ไฟเขียวร่างนิรโทษ ส่วนใหญ่ฝ่าย รบ. “อนุทิน-ไชยชนก-แนน” ฝั่งค้าน มี “อดิศร” ร่วมด้วย

เปิดชื่อ 306 เสียง สส.ลงคะแนนเห็นชอบร่างนิรโทษกรรม ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรัฐบาล “อนุทิน-ไชยชนก-แนน” ไม่ปรากฏลงคะแนน ขณะที่ 141 เสียงค้าน มี “อดิศร” จากเพื่อไทยร่วมด้วย
วันนี้ (9 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข ตามที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง 307 ต่อ 141 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนั้น เมื่อผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการลงมติ พบว่า 307 คะแนนเสียงเห็นชอบนั้น ส่วนใหญ่ เป็น สส. ซีกรัฐบาลทั้งหมด โดยกลุ่มใหญ่มาจากพรรคภูมิใจไทย 183 เสียง จาก สส. ทั้งหมด 192 คน โดยมี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 งดออกเสียง 1 คน และมี สส. อีก 8 คน ไม่ปรากฏการลงคะแนน ซึ่งบางส่วนไม่ได้มาประชุม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะเลขาธิการพรรค น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี ในฐานะโฆษกพรรค
นอกจากนี้ เสียงเห็นชอบยังมาจากพรรคเพื่อไทย อีก 66 เสียง จาก สส. ทั้งหมด 74 คน โดยมี นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ สวนมติวิปรัฐบาลโดยโหวตไม่เห็นชอบ ขณะที่มี 7 สส. ไม่ปรากฏการลงคะแนน ซึ่งหมายถึงคนที่ลาประชุม ไม่อยู่ในห้องประชุม หรืออยู่แต่ไม่ลงคะแนน ในจำนวนนี้ คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ
ส่วนพรรคประชาชาติ 4 สส. ก็โหวตเห็นชอบยกเว้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน ด้านพรรคกล้าธรรม มี 44 เสียงโหวตเห็นชอบ และ 25 เสียงไม่ปรากฏการลงคะแนน รวมถึง 2 พี่น้อง “พรหมเผ่า”
ขณะที่เสียงไม่เห็นชอบ 141 เสียง มาจากพรรคประชาชน 119 เสียง เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค นำทีมโหวตไม่เห็นชอบรวม 16 เสียง แต่มี 1 เสียงจาก นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช ที่งดออกเสียง และอีก 4 เสียง ไม่ปรากฏการลงคะแนน ได้แก่ นางการดี เรียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตแกนนำ กปปส. นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตแกนนำ กปปส.
นอกจากนี้ ยังมีเสียงไม่เห็นชอบจากพรรคไทรวมพลัง 4 เสียง จาก สส. ทั้งหมด 6 คน และพรรคมิติใหม่ 1 เสียง