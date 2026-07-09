145 เสียง สว.ไฟเขียวร่าง กม.อากาศสะอาด หลังถกมาราธอน 3 วัน พบการแก้ไขต้องส่งให้สภาลงมติ

สว. 145 เสียง มีมติผ่านร่าง กม.อากาศสะอาด หลังถกมาราธอน 3 วัน พบการแก้ไขต้องส่งให้สภาลงมติ มีกังวลเปิดช่องทาง จนท.ใช้ดุลพินิจมากขึ้น เลี่ยงไม่ได้ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตที่เพิ่ม
วันนี้ (9 ก.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มี นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. เป็นประธาน กมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง ซึ่งพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-9 ก.ค. เนื่องจากเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่มีจำนวนมาตราถึง 273 มาตรา และ กมธ.มีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาจำนวนมาก ขณะที่มี กมธ.ที่สงวนความเห็น และ สว.เสนอคำแปรญัตติ
โดยหลังจากที่พิจารณาในวาระสอง เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 13.40 น. ของวันที่ 9 ก.ค. ได้ลงมติในวาระสาม เห็นชอบ 145 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 งดออกเสียง 11 เสียง และจากนี้จะต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงาน โดยตอนหนึ่ง น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สว. อภิปรายเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะๆ เพราะจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน พบว่า กฎหมายมีความซับซ้อน ทั้งในส่วนของกรรมการ บทกำหนดโทษ ทั้งนี้ เชื่อว่า จะผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชน ทั้งส่วนบุคคล ธุรกิจเอกชน ขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหนาที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้น เลี่ยงไม่ได้ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตที่เพิ่มมาก