รัฐบาลดัน กรอ.เป็นเวทีแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เรื่องใหญ่กระทบประชาชนต้องขึ้นโต๊ะรัฐ-เอกชน ทันที

รัฐบาลพลิกโฉม กรอ. สู่มิติใหม่ ไม่ใช่แค่เวทีหารือ แต่เป็นกลไกแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ นำร่องโมเดลหาดใหญ่ เน้นทำงานเชิงรุก แก้ความเดือดร้อนประชาชนก่อนเกิดเหตุ ไม่ต้องรอเยียวยา โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2569 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานมิติใหม่ ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้ กรอ. เป็นมากกว่าเวทีหารือเศรษฐกิจภาพใหญ่ แต่เป็นกลไกแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ โดยยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
แนวทางดังกล่าวเกิดจากนายกรัฐมนตรีต้องการให้นำปัญหาสำคัญของพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่กระทบชีวิตประชาชน ภาคเกษตร ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว การค้า และความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจท้องถิ่น หากเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีผลกระทบกว้าง รัฐบาลพร้อมหยิบขึ้นเป็นวาระพิเศษของ กรอ. เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก
กรณีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตัวอย่างของการทำงานเชิงพื้นที่ที่รัฐบาลต้องการผลักดัน เพราะไม่ใช่เพียงปัญหาน้ำท่วม แต่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเมือง การท่องเที่ยว การค้าชายแดน ภาคบริการ ระบบอาหาร และความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมาก
นางสาวรัชดา กล่าวว่า จุดสำคัญของการประชุมลักษณะนี้ คือ การนำข้อมูลจากหลายฝ่ายมาอยู่บนโต๊ะเดียวกัน ทั้งจังหวัด ภาคเอกชน หน่วยงานน้ำ หน่วยงานการคลัง หน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้การตัดสินใจไม่เกิดจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว แต่สะท้อนปัญหาจริงของพื้นที่ เสียงของผู้ประกอบการ และความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
รัฐบาลต้องการเปลี่ยนวิธีรับมือจากการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเยียวยา ไปสู่การป้องกันล่วงหน้า ลดความเสียหาย และวางระบบให้พื้นที่มีความพร้อมมากขึ้น โดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี แผนปฏิบัติ และความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นฐานสำคัญ เพื่อให้การแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้า แต่เป็นระบบที่ใช้ได้จริงในระยะยาว
นางสาวรัชดา กล่าวว่า โมเดลนี้จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะที่หาดใหญ่ หากพื้นที่อื่นมีปัญหาใหญ่ที่กระทบประชาชนและเศรษฐกิจ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือคอขวดทางเศรษฐกิจท้องถิ่น รัฐบาลพร้อมใช้ กรอ. เป็นเวทีเฉพาะกิจเพื่อเร่งหาทางออก โดยให้พื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสม
“รัฐบาลต้องการให้ กรอ. เป็นกลไกที่ประชาชนเห็นผลได้ ไม่ใช่เพียงการประชุมเชิงนโยบาย แต่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันของรัฐ เอกชน และพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้เร็ว โปร่งใส ตรงจุด และยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้ง” นางสาวรัชดา กล่าว