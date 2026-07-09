ตั้งชุดเฉพาะกิจ มท.เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดทุกมิติ ยกระดับจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศ รายงานผลทุก 30 วัน

รัฐบาลยกระดับการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศ ตั้งชุดเฉพาะกิจ มท. เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดทุกมิติ บังคับใช้กฎหมายเข้ม รายงานผลทุก 30 วัน
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้ายกระดับการจัดระเบียบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างจริงจัง โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง ชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคม เพื่อบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทั่วประเทศ เร่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ พร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น โปร่งใส และตรวจสอบได้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย (ฉกอ.) ครั้งที่ 1/2569 โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการทำงานของนายกรัฐมนตรี "ปิดชื่อ ดูพฤติกรรม" คือพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายจากพฤติการณ์แห่งคดีโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมเร่งดำเนินการกับการกระทำผิดทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด อาชญากรรม การหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน เครือข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
นางสาวลลิดา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้ฝ่ายปกครองในทุกจังหวัดและอำเภอปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก โดยสแกนพื้นที่เสี่ยงและตรวจสอบการกระทำผิดโดยไม่ต้องรอการร้องเรียนจากประชาชน พร้อมเร่งตรวจสอบปัญหาสถานบริการ โรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การสวมสิทธิ การออกบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือบุคคลต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบผลประโยชน์ของประเทศ
ควบคู่กันนี้ รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน การทำ Social Listening การลงทะเบียนออนไลน์ และระบบให้คำปรึกษาเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานและกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ชุดเฉพาะกิจติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ต่อผู้บริหารและประชาชน ทุก 30 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเกิดผลอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้
"รัฐบาลยืนยันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคกับผู้กระทำผิดทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมไทยผ่านการทำงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม" นางสาวลลิดา กล่าว