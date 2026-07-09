ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคตล คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง 26 ส.ค.

ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล 26 ส.ค.นี้ กรณีผู้ตรวจการฯ ยื่นคำร้องให้วินิจฉัย บัตรเลือกตั้ง สส.มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ขัดรับธรรมนูญหรือไม่
วันนี้(9ก.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 22 เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด และรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยรับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50(7)มาตรา 83 วรรค 2 มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 โดยสารได้ธรรมนูญได้มีการพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการ