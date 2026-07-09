”รุทธพล“ ตอบกระทู้ปมฮั้ว สว.อ้างกฎหมาย-ข้อบังคับ เว้นช่องไม่ให้ตอบ "ไอติม" ขยี้เปิดหลักฐานโกง 5 จังหวัด มี รมต.-สส.เกี่ยวข้อง

"รุทธพล" ตอบกระทู้สด “ไอติม” ปมคืบหน้าคดีฮั้ว สว.อ้างกฎหมาย-ข้อบังคับ เว้นช่องไม่ให้ตอบ หากไม่สมควรเปิดเผย “พริษฐ์” ขยี้ซ้ำ เปิดหลักฐานโกง สว. 5 จังหวัด มี รมต.-สส.เกี่ยวข้อง จ่อยื่นหน่วยงานสอบเพิ่ม
วันที่ 9 ก.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ช่วงกระทู้ถามสด นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามต่อกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบคดีโกงการเลือก สว.
โดย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่า คดีฮั้ว สว. ถูกรับเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.68 รับ ฐานฟอกเงิน อั้งยี่ โดยได้สอบปากคำผู้กล่าวหา 1 ปาก สออบพยาน 753 ปาก ทั้งนี้มีผู้กล่าวหารวม 8 คน ที่มีรายละเอียดเส้นเงินที่เกี่ยวพัน แต่ละกลุ่มว่ามีใครบ้างซึ่งอยู่ในสำนวนการสอบบสวน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตนรับรู้ ส่วนความผิดหลักมูลเหตุแห่งคดี หรือคดีร่วมกันฟอกเงิน ตามม 77 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. หรือ คดีฮั้วสว. อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งยังไม่ได้มีมติวินิจฉัยความผิด ดังนั้นตนไม่สามารถเปิดเผยได้
"ผมได้เห็นคลิปช่วงเย็นวันที่ 2 ก.ค. ท่านอ้างตามข้อบังคับของการประชุมสภา ข้อ 151 ที่บอกว่า นายกฯหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องมาร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มาตรานี้มีสามวรรค ท่านสมาธิสั้นหรือไม่ทำไมไม่พูดวรรคสาม ที่บอกว่า นายกฯ หรือรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิไม่มาตอบ เมื่อเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผย เกี่ยวกับประโยชน์แผ่นดิน ความปลอดภัย ดังนั้นต้องพูดให้หมด ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ทำให้รัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจง หรือก้าวก่ายในสำนวนได้ ดังนั้นสส.อย่าดูแต่ข้อบังคับของสภาอย่างเดียว ลองศึกษาด้วยว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง” พล.ต.ท.รุทธพล ชี้แจง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้น พล.ต.ท.รุทธพล ได้เปิดคลิปการอภิปรายของนายพริษฐ์ เมื่อ 2 ก.ค. ต่อเจตนาการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องคดีฮั้ว สว. และกล่าวว่า ตนสงสัยว่าเรื่องฮั้ว สว. ผ่านมา 2 ปีแล้วทำไมต้องตั้งกระทู้ถามสด เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และประชาชนไม่ได้สนใจ แต่คลิปการอภิปรายของนายพริษฐ์ทำให้ตนได้รับคำตอบว่า เป็นเพราะตนพูดกระทบ สส.บางคนในคดีฟอกเงิน Forex
หลังจากนั้น พล.ต.ท.รุทธพล ได้ชี้แจงรายละเอียดของคดีฟอกเงิน Forex ว่าเป็นไปตามข่าวที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชน ทำให้ถูกสส.พรรคประชาชนประท้วงถึงการชี้แจงว่าไม่อยู่ในประเด็นกระทู้ถามสด ทำให้เสียเวลาสภา จนเวลาที่ต้องตอบกระทู้ 15 นาทีหมดลง แต่นายโสภณ วินิจฉัยว่าตนได้แจ้งให้รัฐมนตรีทราบถึงเวลาที่เหลืออยู่ แต่ไม่สามารถบังคับให้ตอบหรือไม่ตอบอะไรได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนั้นนายพริษฐ์ ได้เปิดคลิปพร้อมอธิบายถึงการฮั้วสว. ที่เปิดหลักฐานคลิปเสียงที่ระบุว่ามาจาก จ.นครพนม ซึ่งอ้างถึงพรรคการเมืองซึ่งยุ่งกับยาเสพติด นักการเมือง การจ่ายเงินค่าเดินทาง ค่าตอบแทนเพื่อแลกกันคะแนนโหวตของสว. ว่า สะท้อนว่ามีการจัดตั้งกว้างขวางระดับประเทศ ทั้งนี้ไม่ต้องรีบบอกว่าเป็นเอไอ เพราะดีเอสไอสามารถตรวจสอบได้ว่า บุคคลในคลิป ได้ซื้อตั๋วเครื่องบิน ในวันที่ 21 มิ.ย. ให้่กับผู้สมัครสว. 7 คนและตนเอง มูลค่ารวม 31,000 บาท มีก่อนเลือกสว.ระดับประเทศ 1-2 วันมีการนัดผู้สมัครประชุม ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.อยุธยา และมี รองประธานสภาฯจากพรรคการเมืองหนึ่ง หรือ อดีตรองประธานสภาฯ จากพรรคการเมืองหนึ่งร่วมประชุม และกล้องวงจรปิดของโรงแรมบันทึกได้ถึงการสัญญาจะให้เงินให้ผู้สมัครที่โวยวายว่าไม่มีหมายเลขอยู่ในโพย
นายพริษฐ์ ตั้งถามอีกว่านอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่ จ.หนองบัวลำภู ที่มี สว.คนหนึ่งสมัยเป็นผู้สมัคร ให้ภรรยาหรือผู้ช่วยตนเอง โอนเงินผ่านบัญชีไปให้ผู้สมัคร สว.อย่างน้อย 8 คน ยอดโอนรวม 15 ครั้ง หลักหมื่นบาท ตกลงตั้งบางเป็นผู้ช่วย สว. เพื่อหวังเอาเงินเดือนแบ่งให้ทุกคน และส่งรายชื่อคนหนึ่งไปให้บุคคลในคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบ จ.สิงห์บุรี พบการทรยศกันของ สว. 2 คน เพราะสมัยเป็นผู้สมัครร่วมกันวางแผน นัดผู้สมัครคนอื่นไปเจอกันที่ร้านอาหารก่อนเดินทางไปที่ จ.นครนายก ร่วมอ้างว่าได้ขอเงินขอการสนับสนุนจากบางพรรค พอเลือกเสร็จ ถูกตรวจสอบ มี 1 ใน 2 คนนั้นโน้มน้าวให้ทุกคนโบ้ยทุกอย่างไปให้อีกคน จ.สุโขทัย มีผู้สมัครสว. ที่ถูกเชิญให้ลงนามใบลาออกล่วงหน้าต่อหน้า สส. พอเรื่องถูกตรวจสอบ มีทีมงานของ สส.คนนั้นส่งไลน์กำชับต้องตอบต่อกกต.หรือดีเอสไออย่างไร หรือ จ.สุพรรณบุรี ได้ข้อมูลว่ามีผู้สมัคร สว.บางคน ถูกเชิญให้ไปลงนามลาออกต่อหน้ารัฐมนตรีคนหนึ่ง พอผ่านมา 1 ปี และเรื่องถูกตรวจสอบ ทีมงานรัฐมนตรีติดต่อเพื่อถามว่าได้บอกข้อมูลไปให้หน่วยงานตรวจสอบหรือไม่
“ผมเชื่อว่าหลักฐานที่ผมรับทราบ หากเป็นจริงชี้ชัดว่าคนทำผิดมีมากกว่า 8 คนที่ดีเอสไอเสนอให้อัยการสั่งฟ้อง ทั้งนี้ผมขอถามว่าหลักฐานที่ระบุอยู่ในสำนวนใช่หรือไม่ ถ้าใช่ทำไมเสนอสั่งฟ้องแค่ 8 คน” นายพริษฐ์ ซักถาม
รมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่า “ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานที่พูดนั้น อยู่หรือไม่ในสำนวนหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อท่านมีพยานหลักฐานควรมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ไม่ใช่เก็บไว้เพื่อพูดตรงนี้ ผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่หน่วยงานที่จะมารับพยานหลักฐานอะไร”
นายพริษฐ์ ตั้งถามอีกว่าไม่มีปัญหาหากมีความเสี่ยงว่าหลักฐานไม่อยู่ในสำนวนพร้อมประสานส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ดีคดีโกง สว. ที่ค้างมา 2 ปีขณะนี้รอดูว่า กกต.มีมติอย่างไรในต้นเดือน ก.ค. จะเป่าคดีหรือส่งเรื่องไปที่ศาล สังคมไม่มั่นใจและไว้วางใจ กกต. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระ เพราะ 4 กกต.จาก 7 คน ถูกรับรองโดยสว.ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดี และยังกังวลต่อการทำหน้าที่ต่อดีเอสไอ หลังอัยการตีเรื่องให้ดีเอสไอสอบขยายผล ตนได้รับข้อมูลว่า ดีเอสไอปล่อยเกียร์ว่าง เพื่อดูการตัดสินใจของกกต. ก่อน ทั้งนี้ยืนยันได้หรือไม่ว่าดีเอสไอไม่ได้เกียร์ว่าง รวมถึงการปลดปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่เพราะไม่สนองทางการเมืองโดยเฉพาะโยกย้ายบุคลากรในดีเอสไอที่เกียวข้องกับคดีฮั้ว สว. และขอคำยืนยันด้วยว่าหาก กกต.เป่าคดีฮั้วสว.จะไม่เอาเป็นข้ออ้างให้ดีเอสไอเป่าคดี ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมภายใต้บริหารของ พล.ต.ท.รุทธพล เป็นสีดำ
โดย พล.ต.ท.รุทธพล เลือกชี้แจง ฮั้ว สว.ไม่มีใครมาชี้แจง อัยการคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ที่ส่งให้ดำเนินการอย่างไรไ รหากไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนยัน ผมชี้แจงไม่ได้ ส่วนการย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติภารกิจผู้บริหารระดับสูง ครบ4ปี ต้องปรับโอนไปประจำสำนักนายกฯ ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ส่วนที่ถามคดีฮั้วสว.จะลงเอยอย่างไร กังวลการทำหน้าที่ดีเอสไอ หรือ กกต. ตนตอบไม่ได้
ทั้งนี้ นายพริษฐ์ ได้ขอเวลาเพื่อถามย้ำว่า หาก กกต.เป่าคดี ดีเอสไอจะเดินหน้าต่อหรือไม่ แต่นายโสภณ ตัดบทเพราะถือว่าจบกระทู้แล้ว เลยเวลามาพอสมควรแล้ว