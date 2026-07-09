“ชัชชาติ - สก.” รับใบรับรองผลเลือกตั้ง พร้อมลุยงานทันที เปิดแผนยุทธศาสตร์ 100 วัน 261 โครงการ เรียกประชุมผู้บริหารบ่ายนี้

ชื่นมื่น “ชัชชาติ - สก.” รับหนังสือรับรองผลเลือกตั้ง ลั่นพร้อมลุยงานทันที สั่งกางแผนยุทธศาสตร์ 100 วัน 261 โครงการ-จ่อรื้อปมทุจริต-แก้ท่วม-PM2.5 พร้อมเรียกประชุมผู้บริหารบ่ายนี้
วันนี้( 9 ก.ค.)นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.หลังมีมติ ประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่ 7 ก.ค.69 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง (แบบ ผ.ถ. 6/4) ให้แก่นายชัชชาติ และส.ก.ด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยสก.หลายเขตต่างเข้ามาทักทายและถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติ
ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต. ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมทั้งสิ้น 51 คน ให้ทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง (แบบ ผ.ถ./ส.ถ. 6/4) ณ บริเวณโถงอาคาร ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไป
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้ง ขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ได้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันความพร้อมที่จะเริ่มลุยงานต่อไปทันที เนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่
นายชัชชาติ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ 100 วันว่า จะมีการนำแผนทั้งหมดประมาณ 261 โครงการมาแปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยแต่ละแผนงานจะต้องมีการกำหนดความก้าวหน้าตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งครอบคลุมหลายเรื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ และความโปร่งใส
ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาในช่วงหาเสียง เช่น เรื่องคุกคามทางเพศในหน่วยงานนั้น ก็จะต้องติดตามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตลู่วิ่งไฟฟ้า แรงงานต่างด้าว หรือประเด็นขยะ
เมื่อถามถึงเป้าหมายเร่งด่วนที่จะดำเนินการหลังจากเข้ารับตำแหน่ง นายชัชชาติ กล่าวว่า มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตนเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ซึ่งจะต้องกลับมาทบทวนว่ามีอะไรที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมและฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใส ซึ่งตนเองได้เน้นย้ำมาโดยตลอด รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในอุโมงค์ และบ่อขยะอ่อนนุช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
สำหรับประเด็นความโปร่งใสที่ถูกถามว่าจะต้องมีการรื้ออะไรใหม่หรือไม่ นายชัชชาติ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาเรามาถูกทางแล้ว ยัำอีกครั้งว่าในเรื่องที่มีการกล่าวหากันเกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งไม่เคยมีเรื่องรับเงิน ซึ่งก็พูดย้ำอีกที ย้ำแล้วย้ำอีก
นอกจากนี้ นายชัชชาติยังได้กล่าวถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวการกระทบกระเทือน และอาจมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำที่ไปตัดท่อระบายน้ำเก่าเดิม โดยได้สั่งการให้เตรียมรวบรวมข้อมูลตึกแถวเก่าทั้งหมดที่อายุเกิน 45-50 ปี เพื่อเข้าตรวจสอบรายละเอียด
ในประเด็นความสัมพันธ์กับ สก. นายชัชชาติกล่าวว่า การทำงานกับสก.ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะทุกคนคือคนที่ประชาชนเลือกมา เราต้องให้เกียรติและรับฟังเขา เพราะเราต้องรับใช้ประชาชนทุกเขตเหมือนกัน ซึ่งการทำงานเน้นความร่วมมือเอาผลประโยชน์ของประชาชนไปที่ตั้งงบ
นายชัชชาติ ยังกล่าวถึงการเรียกผู้บริหารกทม. เข้ามาประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการทำแผนนโยบายเช่นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามทบทวนปัญหา ที่คงค้างในช่วงสูญญากาศระหว่างการเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องปิดบัง รวมทั้งจะนำของนโยบายของผู้สมัครทุกคนมาพิจารณาปรับเข้ากับแผนงาน