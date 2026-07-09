“ดาชัย” จี้สอบส่งออกน้ำมันชายแดนเชียงราย หวั่นช่องโหว่ ม. 44 เอื้อกลุ่มฟอกเงิน-แก๊งสแกมเมอร์

“ดาชัย” จี้ตรวจสอบส่งออกน้ำมันชายแดน จ.เชียงราย หวั่นช่องโหว่มาตรา 44 เอื้อฟอกเงิน-แก๊งสแกมเมอร์ แนะเอ็กซเรย์ท่าเรือเชียงแสน
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ตนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการส่งออกน้ำมันผ่านท่าเรือเชียงหนึ่ง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หลังพบความผิดปกติของการส่งออกน้ำมันในช่วงหลังรัฐบาลสั่งระงับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประเทศเมียนมา โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นช่องทางของขบวนการฟอกเงินหรือกลุ่มสแกมเมอร์ต่างชาติ
นายดาชัย กล่าวต่อว่า ภายหลังรัฐบาลมีมาตรการตัดกระแสไฟฟ้าไปยังเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลับพบว่าระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2568 มีการส่งออกน้ำมันผ่านท่าเรือเชียงหนึ่งจำนวนกว่า 90 คัน ปริมาณรวมกว่า 4 ล้านลิตร โดยเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกไปยัง สปป.ลาว และมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้แสดงความเป็นห่วงว่า การส่งออกดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน เนื่องจากน้ำมันที่ส่งออกมีราคาประมาณ 20 บาทต่อลิตร ขณะที่ประชาชนในประเทศต้องซื้อน้ำมันในราคากว่า 40 บาทต่อลิตร
นายดาชัย ระบุว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากช่องโหว่ของกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 44 ของกรมสรรพสามิต ที่เอื้อให้มีการส่งออกน้ำมันในราคาต่ำ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า น้ำมันที่ส่งออกไปตามแนวชายแดนอาจถูกลักลอบนำกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หรืออาจถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตเร่งทบทวนและอุดช่องโหว่ของกฎหมาย ขณะที่กรมศุลกากรและกรมเจ้าท่า ควรตรวจสอบและเอ็กซเรย์การขนส่งบริเวณท่าเรือเชียงหนึ่ง รวมถึงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อกวาดล้างขบวนการเรือเถื่อน กลุ่มสแกมเมอร์ และเครือข่ายฟอกเงินที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
นอกจากนี้ ยังขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันเพื่อการส่งออก ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการฟอกเงินหรือทุนสีเทาหรือไม่ เพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างของกฎหมายแสวงหาประโยชน์และสร้างความเสียหายต่อประเทศ