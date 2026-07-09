"สว.พิสิษฐ์" เชื่อมั่นรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบ ผล ศาลรธน.วินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน - ปัดตอบปมนายกฯ ลาออก

"สว.พิสิษฐ์" ปัดตอบปมนายกฯ ลาออก หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านเป็นลบ ลั่นเชื่อมั่นรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบ
วันนี้ (9 ก.ค.69) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่าหากคำวินิจฉัยออกมาเป็นรบนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่ ตามข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ว่า ต้องการเข้าร่วมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำวินิจฉัยออกมาอย่างชัดเจนก่อนว่าจะออกมาอย่างไร แต่แสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะรับผิดรับชอบอยู่แล้ว ในเรื่องที่ได้ตัดสินใจจะทำลงไป
“วันนี้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้ แต่อยากให้มีความชัดเจน หรือให้ศาลมีความชัดเจนก่อน ยังเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะความรับผิดชอบในเรื่องนี้”