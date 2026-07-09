กสถ.เบี้ยวแจง กมธ.ป.ป.ช.ปมทุจริตสอบท้องถิ่น "อาสพลธ์" ขู่ ครั้งหน้าไม่มาเจอ "อำนาจเรียก" - มศว ขอใช้เวทีนี้ชี้แจงทุกขั้นตอน

กรรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นเบี้ยวแจง กมธ.ป.ป.ช. ปมทุจริตสอบท้องถิ่น "อาสพลธ์" ขู่ครั้งหน้าไม่มา จะใช้ "อำนาจเรียก" เผย มศว ขอใช้เวทีนี้ชี้แจงทุกขั้นตอน เตรียมเจาะกลุ่มตัวประสานงาน เหตุเส้นเงินถึง จี้พักงาน 5 พันคน เล็งดึงบัญชีสำรองเสียบแทน
วันที่ 8 ก.ค.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมเรื่องการติดตามกรณีทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่า วันนี้ได้มีการเชิญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มาชี้แจง ถึงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง การออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบรวมถึงแฟลชไดร์ฟทั้งหมด และทุกกระบวนการที่ทาง มศว เป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งการประชุมครั้งก่อนไม่ได้ลงลึก เรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่น พิจารณาเพียงประเด็นปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเท่านั้น ซึ่งเรื่องการสอบท้องถิ่นแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 3. มศว และ 4. ตัวประสานงาน ซึ่งคาดว่าเส้นทางการเงินน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ 4 เพราะมีการประสานงานและมีการจ่ายเงิน แต่ไม่เกี่ยวกับการเชิญ มศว มาในวันนี้
นอกจาก มศว แล้วยังมีการเชิญ สถ. และ กสถ. รวมถึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่ง กมธ. ได้ฝากทางองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน ว่า ถ้าหากมีประเด็นอะไรหรือมีคำถามอะไรที่สงสัยและยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ก็ให้ซักถามได้เต็มที่
นายอาสพลธ์ ยังกล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจสอบถาม กสถ.ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงไปแล้วว่าพบการทุจริต 5,000 คน จากผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 คน ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ต้องถามกับทาง กสถ.ว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ กสถ. จะสั่งพักงานหรือไม่แต่ล่าสุดจากการประสานงาน ทางประธานกสถ. ได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้วเนื่องจากติดธุระ ตนก็ไม่ทราบว่าติดธุระอะไรและไม่มีบุคคลอื่นมาชี้แจงแทน จึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไป หากครั้งถัดไปไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการ
"5,000 คนเราก็อยากจะรู้ว่ายังทำงานได้หรือไม่หรือควรจะพักการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อพบการโกงทุจริตแล้วทางกระทรวงมหาดไทย สถ. ก็ต้องส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. และ และกรรมาธิการ ป.ป.ช.จะติดตามเรื่องนี้โดยสอบถามไปยัง ป.ป.ช. ว่ากรณีแบบนี้ จะใช้เวลานานเท่าไหร่ เพื่อให้มีคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช. ต่อข้าราชการทุจริตทั้ง 5,000 คน ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่และมีโทษทางวินัย และส่งฟ้องศาลอาญาต่อไป" นายอาสพลธ์กล่าว
นายอาสพลธ์ ยังกล่าวถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตสอบในอนาคต ว่า เรื่องนี้มีแน่นอน วันนี้ต้องดูกระบวนการทั้งหมดว่าเกิดจากอะไร เรื่องนี้ต้องขอบคุณสื่อและสังคมที่ให้ความสนใจ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และตอนนี้ก็ได้สู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 66 ที่พบการทุจริตท้องถิ่นแต่ไม่เคยจับได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จับได้ และเป็นองค์กรใหญ่มาก เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนของกมธ.ป.ป.ช.จะไม่เข้าไปก้าวก่ายหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่เราจะติดตาม เพื่อให้คนที่กระทำความผิดมารับโทษทั้งหมด
" วันนี้สาวถึงอธิบดีสังคมก็สงสัยมีข้างบนอธิบดีอีกหรือไม่ ก็เป็นสิ่งที่กรรมาธิการต้องติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป " นายอาสพลธ์กล่าว
ส่วนแนวทางปกป้องบุคคล ผู้บริสุทธิ์และไม่ได้โกงข้อสอบนั้น นายอาสพลธ์ กล่าวว่า คนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้ว สอบถามซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมาธิการจะสอบถามทาง กสถ. เช่นกัน ว่าสามารถเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะกรณีที่เราตรวจพบคนทุจริต 5,000 ราย เราปรับเขาออกแน่นอนว่าจะมีตำแหน่งว่าง 5,000 ตำแหน่ง จะสามารถเลื่อนเขาขึ้นมาได้หรือไม่แต่บังเอิญวันนี้ กสถ.ไม่มา
สำหรับวันนี้ได้รับคำยืนยันจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย มศว ว่าจะมาพร้อมคณะและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศวก็จะมาด้วย ซึ่งอธิการบดีได้แจ้งว่าอยากจะใช้เวทีของกรรมาธิการ ป.ป.ช. พูดเรื่องราวทั้งหมด ที่ไม่ได้พูดต่อสังคม ตนก็ยินดีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย