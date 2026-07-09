"อนุทิน" แจงไม่ต้องเคลียร์ใจ "วันนอร์" ปมเสนอยุบ กอ.รมน. ทุกคนเห็นต่างได้ อย่าคิดมาก

นายกฯ บอกไม่ต้องเคลียร์ใจ ‘วันนอร์’ ปมเสนอยุบ กอ.รมน.ชี้ทุกคนเห็นต่างได้อย่าคิดมาก ยึดตามนโยบายผู้บริหารสูงสุด
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 ก.ค. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางถึง บน.6 เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.69 โดยเมื่อเดินทางถึงนายกฯได้เดินเข้าไปทักทายและสวัสดี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
จากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกฯว่าได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกับนายวันมูหะมัดนอร์ กรณีเสนอให้ยุบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือยัง นายกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไร ทุกคนสามารถมีความคิดเห็นทุกอย่างได้หมด ซึ่งท่านก็มาร่วมคณะไปด้วยกัน ทุกคนเจอกันเป็นปกติ เราทำงานอย่าไปคิดอะไรมาก ความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้ ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
เมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูหะมัดนอร์ แล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้คุยเดี๋ยวไปคุยกันบนเครื่อง ซึ่งวันนี้ก็มีทางพล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ไปด้วย ก็จะมีการพูดคุยกัน
เมื่อถามอีกว่าที่ในกรรมาธิการมีข้อเสนอให้ยุบหน่วยงานที่มีหน้าที่ซ้ำซ้อนมองเรื่องนี้อย่างไร นายกฯ กล่าวว่า “ไม่ได้มองครับ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกฯยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม และพล.อ.ชัยพฤกษ์ ได้ยืนพูดคุยกับนายวันมูหะมัดนอร์ ใกล้กับจุดที่นายกฯให้สัมภาษณ์ด้วย