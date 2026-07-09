ศาล รธน.เริ่มประชุมชี้ชะตา พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน ลุ้น 3 ฉากทัศน์ ผลวินิจฉัยกระทบรัฐบาล

ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมชี้ชะตา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านแล้ววันนี้ จับตาลุ้นผลวินิจฉัย 3 ฉากทัศน์ ที่จะชี้ขาดอนาคตและเสถียรภาพรัฐบาลว่าจะได้ไปต่อหรือต้องเริ่มกระบวนการใหม่
วันนี้ (9ก.ค.) เวลา 09.00 น.ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมนักแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 133 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ว่า พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคหนึ่ง ซึ่งบรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัย โดยแนวทางวินิจฉัยที่จะออกมามีได้ 3 ทาง คือ ศาลฯ เห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ วิกฤตพลังงานเข้าข่าย เป็น กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 พ.ร.ก.มีผลใช้บังคับต่อ โดยสามารถรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันที ทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ
2.ศาลฯเห็นว่า เหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน ไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น และเสถียรภาพของรัฐบาล
3.ศาลฯ เห็นว่า ขัดรัฐธรรมนูญบางส่วน เนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการ เป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วน จึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตรการเยียวยา จึงอาจให้ พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือมาตรการเยียวยา ขณะที่ส่วนอื่นต้องดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยในวันนี้ศาลธรรมนูญไม่ได้มีการนัดที่จะออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัย โดยหลังการวินิจฉัยและลงมติแล้วมีการเผยแพร่เป็นเอกสารข่าวชี้แจง