นายกฯ รอฟังศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน ย้ำพร้อมปฏิบัติตาม เมินตอบปมฝ่ายค้านจี้รับผิดชอบ ย้อนถาม "เท้ง" คือใคร

นายกฯ รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ปม พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน พร้อมปฏิบัติตาม -ไม่แสดงความเห็น หลังฝ่ายค้านจี้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลเป็นลบ ย้อนถาม ณัฐพงษ์คือใคร
วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคำร้องในกรณีที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 (พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท) เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่ว่า เราต้องให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันทุกองค์กรขอให้รอฟังผล
เมื่อถามว่า กรณีนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าผลออกมาอย่างไร ก็เตรียมพร้อมสั่งการได้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่ต้องสั่งการอะไร รอฟังคำวินิจฉัย และปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล
เมื่อถามว่าขณะนี้ฝ่ายค้านจี้ถามหาความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรี หากคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบ นายกรัฐมนตรีถามว่า ใคร ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่า ฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีจึงถามต่อว่า นายฝ่ายค้านคนไหน บอกด้วย จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงถามแบบนั้น ฝ่ายค้านมีตั้ง 100 กว่าคน
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า เป็นนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นายกรัฐมนตรีหัวเราะ ก่อนถามว่า “ใครนะ ใครคือณัฐพงษ์” ก่อนผู้สื่อข่าวจะตอบว่า “คุณเท้ง”
นายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับ “อ๋อ หัวหน้าเท้ง” จากนั้นผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายณัฐพงษ์ระบุว่า หากมีความผิดพลาดร้ายแรง นายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องลาออก นายอนุทินยิ้ม ก่อนถามกลับว่า “เขาเป็นใครนะ” ผู้สื่อข่าวตอบกลับว่า “ผู้นำฝ่ายค้าน” นายกฯ ตอบว่า “อ๋อ โอเค”