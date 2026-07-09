"อนุทิน" ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอม ทุกหน่วยเร่งเอาผิด ขอ ปชช.สบายใจได้

นายกฯ ย้ำ คดีทุจริตสอบท้องถิ่น ไม่มีประนีประนอม ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงาน ขอ ปชช.สบายใจได้
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 ก.ค. ที่อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นจะมีการสั่งการไปยังกระทรวงอื่นๆให้ตรวจสอบด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะการสอบครูผู้ช่วย ว่า เรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้ประชาชนสบายใจได้ ตอนนี้มี 4 หน่วยงานหลักที่ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานป.ป.ช. ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเอง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้น และตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุม
ส่วนตนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 68 ที่มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรมว.ยุติธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อยู่ในคณะกรรมการ ซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้ เพราะจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทย แต่มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเอเจนต์และนายหน้า ซึ่งเมื่อสักครู่ตนพึ่งคุยโทรศัพท์กับนายปกรณ์ โดยรายงานว่า ผบ.ตร. จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิด ซึ่งวันนี้ต้องถือว่าแข่งกันทำงานแล้ว ไม่มีทางวิ่งไม่มีทางประนีประนอมได้เลย พูดง่ายๆ ว่า อำนาจทั้งหมดไม่สามารถจะมาก้าวก่าย ก้าวล่วงป.ป.ช. หรือคณะกรรมการชุดนายปกรณ์ได้ ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมาย