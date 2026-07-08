สสส.ดัน AI “Persona Health” นำร่อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน สร้างต้นแบบสุขภาพดีจากผู้บริหารสู่ชุมชน

สสส.ชู แอปพลิเคชัน Persona Health หนุนสร้างสุขภาพดี นำร่องใช้จริงในเขตสุขภาพที่ 11 มุ่งสร้าง 7 จังหวัดต้นแบบ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลรเปลี่ยนแปลงสุขภาพจากผู้บริหารสู่ชุมชน
นายนครินทร์ ภระมรทัต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าแอปพลิเคชัน “Persona Health” ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ถูกพัฒนาขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน จึงนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยงจากพฤติกรรมสุขภาพ และความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อออกแบบออกแบบแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยมีภารกิจคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสื่อสารองค์ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการเชื่อมต่อบริการสุขภาพและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพได้จริง และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
“จุดแข็งสำคัญของแอปพลิเคชัน Persona Health คือการมี “ฐานข้อมูลความรู้สุขภาพที่แข็งแกร่ง” จากสื่อสุขภาพจำนวนมาก สสส. จึงได้นำร่องเดินหน้าสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผ่านการนำแอปพลิเคชัน “Persona Health” ไปใช้ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ทั้ง 7 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Academy (THA) เป็นตัวแทนเข้าไปให้ความรู้ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน โดยครอบคลุมตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ลดความสับสนจากข้อมูลสุขภาพที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มต้นอบรมจากผู้บริหาร เพื่อเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและขยายผลสู่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และประชาชนในพื้นที่ต่อไป” นายนครินทร์ กล่าว
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า จากการประเมินสุขภาพบุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบว่า มีภาวะเสี่ยงจาก BMI และรอบเอวเกิน68.07% ปกติ 30.88% ผอม 1.05% จึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา BMI โดยการนำ Persona Health แอปพลิเคชัน มาใช้ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 7 จังหวัดต้นแบบ ครอบคลุมโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงาภูเก็ต ระนอง และ ชุมพร ที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจาก “กลุ่มผู้บริหาร” ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ก่อนส่งต่อแนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไปสู่พนักงานในสังกัด ผู้ใช้บริการ รวมถึงชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการให้ความรู้ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล มาช่วยสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนในทุกระดับของสังคม