มท.3 ลุยรับมือภัยพิบัติเชิงรุกนำหน้าสถานการณ์ วางเครื่องจักรกลรอพื้นที่เสี่ยง “หนองคาย-เชียงใหม่-น่าน”

“เจเศรษฐ์” ขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติเชิงรุก ย้ำ ต้องนำหน้าสถานการณ์ สั่ง ปภ. วางเครื่องจักรกลล่วงหน้า ดูแลพื้นที่เสี่ยง “หนองคาย-เชียงใหม่-น่าน”
วันนี้ (8 ก.ค.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยยึดหลัก “นำหน้าสถานการณ์ ไม่รอให้เกิดภัยก่อนค่อยเข้าช่วยเหลือ” พร้อมให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นเครื่องมือวางแผนบริหารทรัพยากรล่วงหน้า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
ภายใต้ข้อสั่งการดังกล่าว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคอีสานและภาคเหนือ ได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ และน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า ตามที่ได้สั่งการทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝน โดยที่จังหวัดหนองคาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ได้สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประภัย 6 คัน และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 6 ลำ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตามที่จังหวัดหนองคายร้องขอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือ อพยพ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ปภ. ยังได้แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ร่วมกับอำเภอแม่อาย หมวดทางหลวงฝาง เทศบาลตำบลดอยลาง สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1314 บ้านดอยแหล่ม-โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ที่เกิดการทรุดตัวของดิน เนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ ซึ่งทาง ปภ. จะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะแจ้งปิดการใช้ถนนสายดังกล่าว ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่าน เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในระยะนี้ที่มีฝนตกในพื้นที่
ขณะที่ จังหวัดน่าน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย เข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลีย์ ในพื้นที่บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย สะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือก หมู่ที่ 3 ตำบลแง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกล บุคลากร และเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน