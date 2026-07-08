กมธ.ป.ป.ช.นัดพรุ่งนี้ ถกโกงสอบท้องถิ่น เชิญ มศว - 3 หน่วยงานแจง ลั่นฟันทุกรายไม่มีใครอยู่เหนือ กม.

“อาสพลธ์” ประธาน กมธ.ป.ป.ช. นัดถกปมทุจริตสอบท้องถิ่น เชิญ มศว - 3 หน่วยงานแจง 9 ก.ค.นี้ ย้ำ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ดำเนินคดีทุกราย
วันนี้ (8 ก.ค.) สืบเนื่องจากที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติชัดเจนว่าต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุจริตสอบท้องถิ่นให้ถึงที่สุด ต้องถูกดำเนินคดีทุกราย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม เนื่องจากไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
.
โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการจะประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เพื่อติดตามกรณีการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคม และมีข้อร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในการจัดสอบ
.
นายอาสพลธ์ กล่าวว่า เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้าน คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจาก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบ และรับฟังแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำ ก่อนสรุปข้อเสนอและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
นายอาสพลธ์ ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทย มีจุดยืนชัดเจนในการปราบปรามการทุจริต โดยที่ประชุมพรรคมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทุกราย ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือมีอำนาจมากเพียงใด เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย พร้อมย้ำว่า คดีนี้จะต้องเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบบรรจุบุคลากรภาครัฐ และยกระดับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง